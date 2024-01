El FBI investiga el uso fraudulento de la cuenta oficial de la SEC tras el papelón de los ETF

El FBI afirmó que fue un "individuo no identificado" que adquirió el control del número verificado en la cuenta.

El papelón de la Comisión Nacional de Valores de EEUU (SEC) al anunciar una aprobación de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin (ETF) que no sucedió ese mismo día, sino al siguiente, se convirtió en un problema de ciberseguridad que ya investiga el FBI.

SEC: cuál es la investigación que lleva adelante el FBI

En declaraciones el martes por la noche, el regulador dijo que trabajaría con las autoridades para investigar el incidente, que el acceso no autorizado había sido cancelado y que la publicación no fue realizada por la SEC ni su personal. En una declaración separada, Gensler aclaró que no se había tomado ninguna decisión sobre los ETF.