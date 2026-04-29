El petróleo vuelve a merodear los u$s110 y Wall Street no logra sostener el rebote en un día clave + Seguir en









Mientras los inversores continúan atentos al conflicto en Medio Oriente, la agenda de hoy estará marcada por la decisión de tasas de la Reserva Federal y la presentación de los balances trimestrales de grandes empresas tecnológicas.

El crudo toca su nivel más alto en casi un mes. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan sin una tendencia clara esta jornada, luego de las fuertes caídas de ayer. La clave de esta jornada estará en alguna de las empresas más importantes del mercado, que presentarán sus balances este miércoles. Mientras, el petróleo vuelve a acercarse a los u$s110 a medida que las negociones entre EEUU e Irán no muestran signos de avances.

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EEUU dio señales de que mantendría el bloqueo naval de los puertos iraníes, en un intento por asfixiar las exportaciones de petróleo de Teherán y obligarlo a regresar a la mesa de negociaciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el martes que Irán se encontraba en un "estado de colapso".

Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró posteriormente que la "campaña de máxima presión" de Washington había provocado una aceleración de la inflación en Irán y que el país se estaba quedando sin reservas de petróleo. Bessent añadió que pronto tendría que comenzar a reducir la producción.

Los futuros del crudo Brent para julio suben 4,9%, hasta los u$s109,5 por barril, registrando su octavo día consecutivo de subas hasta alcanzar su nivel más alto desde el 6 de abril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense suben 4,9%, hasta los u$s104,6 por barril, su nivel más alto desde el 7 de abril.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Durante este miércoles también se conocerá la decisión de política monetaria de la Fed. Depositphotos

Jornada clave para Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,06%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,18%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,40% a la baja. Los inversores se preparan para el día más intenso de una semana llena de resultados, con cerca del 35% de las empresas del S&P 500 a punto de presentar sus informes. Este miércoles, será el turno de Google (Alphabet), Amazon, Microsoft y Meta. Durante este miércoles también se conocerá la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Se espera que esta última mantenga los tipos estables, en lo que podría ser la última decisión de política monetaria de Jerome Powell antes de que su sucesor, Kevin Warsh, asuma el cargo. Las bolsas del resto del mundo En Europa, el Euro Stoxx cae 0,23%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 0,16% y el CAC francés baja 0,34%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido corrige 1,2%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,68%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,71%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,75% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,02%.

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