El indicador Buffett alcanza máximos históricos desde 1970: cómo se mide + Seguir en









El índice toca su punto más alto en el marco del traspaso de mando de Warren Buffett a su sucesor.

El futuro de Buffett, entre el traspaso de la dirección de Berkshire y un período alcista.

El fundador de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, se encuentra en un punto fundamental de su carrera; cederá su puesto como director al empresario Greg Abel, mientras su despedida está atravesada por un escenario prometedor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esto lo comprueba el indicador Buffett, que se sitúa en su punto más alto desde 1970, coincidiendo con su apuesta a la inteligencia artificial (IA) y el motor de la bolsa en este 2025.

Con este paso culmina una trayectoria histórica, a lo que se le suma la compra de una importante empresa ferroviaria estadounidense (Burlington Northern), el entablar una amistad con Bill Gates, cofundador de Microsoft, y la publicación de numerosos comentarios concisos en las cartas anuales a los accionistas.

Howard Buffett, hijo de Warren y ubicado en la línea de sucesión, expresó para Opening Bid Unfiltered: "La cultura de Berkshire es bastante simple. (...) Haces lo que dices que vas a hacer y lo haces cuando dices que lo vas a hacer. Eres honesto al respecto. Cometes errores y aceptas la responsabilidad de esos errores”.

Warren Buffett Indicador de Buffett: cómo se mide y cuál es su impacto El "Indicador Buffett" toma el índice Wilshire 5000,considerado el mercado bursátil total, y lo divide por el PIB anual de EEUU. Saltó a la fama tras un artículo de la revista Fortune de 2001 escrito por Buffett y Carol Loomis, veterana escritora de Fortune y experta en Buffett.

"El ratio tiene ciertas limitaciones a la hora de decirte lo que necesitas saber", explicó Buffett en el artículo. "Aun así, es probablemente la mejor medida individual para saber dónde se encuentran las valoraciones en un momento dado". En ese sentido, el indicador se encuentra en niveles de valoración históricos, impulsado por el auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, esto sugiere que las acciones deberían experimentar un retroceso considerable a principios de 2026. El Indicador Buffett se sitúa en torno al 221.4%, un fuerte aumento del 22% desde el 30 de abril, según datos de GuruFocus, y nunca había alcanzado un nivel tan alto desde los primeros datos de GuruFocus en 1970.

Temas Warren Buffett