Por qué tu perro inclina la cabeza cuando te mira, según especialistas

Este gesto, interpretado mayormente con ternura, tiene una explicación científica. De qué se trata.

Los investigadores detectaron que algunas razas muestran esta conducta más seguido, especialmente aquellas con mayor predisposición al aprendizaje.

Cuando los perros inclinan la cabeza al mirarte suele generar demasiada ternura, sin embargo, existe una explicación científica la cual no tiene relación con significados amorosos ni afectivos. Este comportamiento tiene que ver con la forma en que procesan la información y se comunican con los humanos.

Estudios recientes demostraron que los perros utilizan este gesto para analizar estímulos auditivos y visuales. También, los investigadores detectaron que algunas razas muestran esta conducta más seguido, especialmente aquellas con mayor predisposición al aprendizaje.

Qué significa que tu perro gire la cabeza al mirarte Cómo un gesto simple y cotidiano revela una compleja forma de interacción. A continuación, las razones.

Mejorar la audición: Cuando gira la cabeza, el perro ajusta el ángulo de sus oídos para identificar con mayor presión de dónde proviene un sonido.

Procesar palabras conocidas: Este movimiento ayuda a reconocer los tonos de voz o comando familiares.

Leer expresiones faciales: Inclinar la cabeza le permite observar mejor el rostro humano y detectar emociones

Mostrar concentración: Significa una señal clara de atención y enfoque en la interacción.

Reflejar vínculo emocional: En perros sociables, el gesto aparece como una respuesta empática hacia su dueño. Debido a esto, los expertos sostuvieron que los perros con mayor capacidad de socialización son los que tienden a inclinar la cabeza con mayor frecuencia en un esfuerzo de "fomentar la continuación de la conversación" y así alargar el contacto con las personas.

