Con la llegada del verano 2026, miles de argentinos se preparan para viajar hacia la Costa Atlántica y los peajes se vuelven un gasto inevitable a considerar en la planificación del presupuesto.
Verano 2026: cuánto salen los peajes a la Costa
En octubre 2025, la empresa AUBASA aplicó un aumento del 6,42% en el costo de las tarifas de autopistas y rutas bonaerenses.
La empresa estatal AUBASA aplicó un nuevo aumento del 6,42% desde el 1 de octubre de 2025, vigente para todos los usuarios, ya sea que paguen manualmente o mediante TelePASE. Este ajuste refleja la aplicación del Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), un sistema que actualiza los montos de manera trimestral. A continuación, conocé los valores actualizados.
Valor de los peajes a la Costa en enero 2026
Para quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el primer tramo incluye las autopistas urbanas 25 de Mayo y Perito Moreno, donde las tarifas varían según la franja horaria: en hora pico llegan a $4.524,62, mientras que en horarios más tranquilos se reducen a $3.192,73.
Al empalmar con Buenos Aires-La Plata, administrada por la empresa estatal AUBASA, el de Dock Sud y Hudson llegan a los $4.400 en conjunto.
El tramo más largo del viaje se desarrolla por la Autovía 2, donde se encuentran las cabinas de Samborombón y Maipú, con valores actuales de $7.000 cada una para automóviles de dos ejes. Esto implica que solo en esta ruta principal, el costo total asciende a $14.000.
Para quienes eligen destinos como Pinamar o Villa Gesell a través de la Ruta 11, el peaje de La Huella, en General Conesa, mantiene la misma tarifa de $7.000. Los de General Madariaga y Mar Chiquita cobran $3.000 y $3.300, respectivamente.
Quienes utilicen TelePASE podrán acceder a grandes descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.
