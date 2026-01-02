Verano 2026: cuánto salen los peajes a la Costa + Seguir en









En octubre 2025, la empresa AUBASA aplicó un aumento del 6,42% en el costo de las tarifas de autopistas y rutas bonaerenses.

Durante la temporada alta, los conductores pueden aprovechar descuentos con TelePASE. Mariano Fuchila

Con la llegada del verano 2026, miles de argentinos se preparan para viajar hacia la Costa Atlántica y los peajes se vuelven un gasto inevitable a considerar en la planificación del presupuesto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La empresa estatal AUBASA aplicó un nuevo aumento del 6,42% desde el 1 de octubre de 2025, vigente para todos los usuarios, ya sea que paguen manualmente o mediante TelePASE. Este ajuste refleja la aplicación del Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), un sistema que actualiza los montos de manera trimestral. A continuación, conocé los valores actualizados.

Peaje Peajes Corredores Viales TelePASE Aumento Tarifa Ausa Aubasa Mariano Fuchila Valor de los peajes a la Costa en enero 2026 Para quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el primer tramo incluye las autopistas urbanas 25 de Mayo y Perito Moreno, donde las tarifas varían según la franja horaria: en hora pico llegan a $4.524,62, mientras que en horarios más tranquilos se reducen a $3.192,73.

Al empalmar con Buenos Aires-La Plata, administrada por la empresa estatal AUBASA, el de Dock Sud y Hudson llegan a los $4.400 en conjunto.

El tramo más largo del viaje se desarrolla por la Autovía 2, donde se encuentran las cabinas de Samborombón y Maipú, con valores actuales de $7.000 cada una para automóviles de dos ejes. Esto implica que solo en esta ruta principal, el costo total asciende a $14.000.

PEAJES COSTA1 Para quienes eligen destinos como Pinamar o Villa Gesell a través de la Ruta 11, el peaje de La Huella, en General Conesa, mantiene la misma tarifa de $7.000. Los de General Madariaga y Mar Chiquita cobran $3.000 y $3.300, respectivamente. Quienes utilicen TelePASE podrán acceder a grandes descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.