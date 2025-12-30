Warren Buffett dejá de ser el CEO de Berkshire Hathaway: cómo será la nueva etapa + Seguir en









La firma evolucionó desde una modesta empresa textil hasta tener participaciones en compañías emblemáticas. Buffett busca generar confianza en su sucesor.

La empresa de Warren Buffett tendrá a Greg Abel como director ejecutivo a partir del 1° de enero de 2026. Grok IA

Warren Buffett, considerado por muchos como el inversor más grande de todos los tiempos, está dando un paso atrás en la gestión diaria de Berkshire Hathaway, marcando el inicio de una nueva era para el gigante empresarial que convirtió en uno de los conglomerados más poderosos del mundo.

Después de casi 60 años al frente del holding, Warren Buffett, de 95 años, dejará el cargo de director ejecutivo al cierre del año 2025, culminando una de las carreras más legendarias en la historia de los negocios. Su sucesor será Greg Abel, quien fue preparado durante años para asumir el liderazgo y oficialmente tomará las riendas a partir del 1° de enero de 2026.

Qué pasará con Warren Buffett Buffett seguirá manteniendo una presencia en la empresa como presidente del consejo, pero ya no será el responsable principal de escribir el informe anual ni de hablar extensamente en las reuniones de accionistas.

A pesar de reducir sus funciones operativas, planea mantener contacto con los inversores a través de mensajes anuales de agradecimiento y reflexiones más breves. La transición de poder es el resultado de un proceso largo y planificado: Abel fue oficialmente designado como sucesor en 2025 y ocupó roles clave en la gestión de los negocios fuera del sector de seguros de Berkshire.

Warren Buffett Depositphotos Berkshire Hathaway, bajo la gestión de Warren Buffett, evolucionó desde una modesta empresa textil en dificultades hasta un conglomerado con participaciones en compañías emblemáticas como GEICO, BNSF Railway, See’s Candies, y gran cantidad de acciones en gigantes como Apple y Coca-Cola.

La reacción del mercado El valor de sus acciones, especialmente las Clase A, alcanzó niveles extraordinarios tras décadas de crecimiento consistentes bajo la filosofía de inversión de Buffett. La noticia de la transición generó reacciones diversas entre los inversores. Aunque las acciones de Berkshire subieron este año, lo hicieron a un ritmo menor que el índice S&P 500, lo que algunos analistas atribuyen a la incertidumbre sobre el liderazgo futuro sin Buffett al timón. Buffett también está acelerando la distribución de su enorme patrimonio hacia fundaciones de sus hijos, siguiendo su histórico compromiso con la filantropía. Aún así, conservará una parte considerable de sus acciones para permitir que los accionistas se familiaricen y confíen en Abel como líder, tal como él y su fallecido socio Charlie Munger lo hicieron durante décadas. La retirada de Buffett como CEO simboliza el fin de una era insólita en el mundo financiero, pero también el inicio de un nuevo capítulo para Berkshire Hathaway bajo la dirección de la próxima generación.