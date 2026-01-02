El gigante chino BYD desbancó a Tesla como el mayor fabricante de autos eléctricos

La empresa de autos eléctricos registró ventas de 4,6 millones de vehículos en 2025, con un crecimiento de casi 8% respecto al año anterior.

El gigante chino BYD se convirtió en el mayor fabricante de autos eléctricos.

La automotriz china BYD confirmó que cumplió con su objetivo de ventas para 2025, un hito significativo que la posiciona como nuevo líder mundial en la industria de autos eléctricos (EV) . Así, logró superar incluso a Tesla , la compañía del magnate Elon Musk .

La empresa con sede en Shenzhen registró ventas de 4,6 millones de vehículos en 2025 , un crecimiento de casi 8% respecto al año anterior, alcanzando así la cifra que había establecido como meta para todo el ejercicio.

Este resultado es especialmente relevante porque incluye 2,26 millones de autos eléctricos , una cifra que supera las entregas de Tesla en ese segmento para el mismo periodo (1,64 millones).

Al sumar híbridos enchufables y eléctricos, BYD se consolida como una de las automotrices que más rápido crece en el sector de energías limpias.

Aunque el logro marca un avance para BYD, no está exento de desafíos. La compañía ajustó a la baja su objetivo inicial durante el año , reflejo de las condiciones más complejas del mercado automotor chino, donde la demanda local se enfrió y la competencia entre fabricantes se intensifica. Nuevos modelos de rivales como Geely y Xiaomi están ganando terreno, complicando el crecimiento de ventas internas de BYD.

El CEO de BYD, Wang Chuanfu, reconoció públicamente que el liderazgo tecnológico de la empresa, que fue clave en los años anteriores, se está viendo presionado por este entorno competitivo.

Apertura BYD PILAR (1) El fabricante de autos eléctricos BYD supera a Tesla en ventas.

Para contrarrestar esto, BYD señaló a medios chinos que su amplio equipo de ingeniería, con más de 120.000 empleados, está trabajando en nuevas innovaciones para recuperar ventajas técnicas en el mercado.

Un aspecto positivo para BYD fue su desempeño en los mercados internacionales. Las entregas fuera de China superaron el millón de unidades en 2025, un salto considerable que impulsa los planes de expansión global de la automotriz.

Metas ambiciosas

La empresa declaró metas ambiciosas para 2026, con expectativas de exportar entre 1,5 y 1,6 millones de unidades, ampliando su presencia en Europa, Latinoamérica y otras regiones.

Pese a estos avances, existen factores que podrían moderar el ritmo de crecimiento. El gobierno chino comenzó a reducir incentivos que anteriormente favorecían la compra de vehículos eléctricos, lo que podría enfriar aún más la demanda interna.

Además, barreras comerciales externas, como los aranceles en Europa y restricciones en Estados Unidos, añaden complejidad al plan de expansión internacional de BYD.

En este contexto, analistas del sector estiman que BYD podría extender su liderazgo en ventas a más de 5 millones de vehículos en 2026, consolidándose aún más por encima de Tesla, mientras enfrenta y adapta su estrategia a un mercado global cada vez más competitivo.