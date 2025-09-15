Elon Musk compró u$s1.000 millones en acciones de Tesla y la cotización de sus papeles se dispara 8%

El multimillonario adquirió los papeles a través de un fideicomiso revocable. La novedad se conoció antes de que la automotriz anuncie un paquete salarial histórico para Musk.

La última vez que Musk había adquirido acciones de Tesla en el mercado abierto fue en febrero de 2020.

Elon Musk compró acciones de Tesla por u$s1.000 millones , en una señal contundente a los mercados . La operación catapultó los papeles de la automotriz hasta un 7,8% en el "premarket" y marcó su primera compra en el mercado abierto desde febrero de 2020.

La maniobra del hombre más rico del mundo se produjo el 12 de septiembre a través de un fideicomiso revocable, según documentación regulatoria presentada el lunes ante la Securities and Exchange Commission (SEC) , el ente regulador del mercado bursátil de EEUU.

La operación coincidió con declaraciones recientes de la presidenta del directorio de Tesla, Robyn Denholm , quien detalló en una entrevista a la prensa norteamericana las características de un paquete salarial para Musk sin precedentes , y que podría superar el billón de dólares , si la compañía alcanza una serie de metas vinculadas a la capitalización bursátil y performance operativa .

La compra masiva de acciones representa un respaldo directo del CEO a las perspectivas de Tesla, luego de un primer semestre marcado por desafíos operativos . La compañía registró una caída del 13% en las entregas globales de vehículos, mientras que las acciones habían perdido hasta un 45% desde principios de abril .

Las acciones de Tesla cayeron, en parte, producto del paso sin éxito de Musk por la administración de Trump.

El magnate tecnológico viene destacando el potencial de Tesla en el desarrollo de robotaxis autónomos y robots humanoides, segmentos que cree que podrían redefinir el perfil de crecimiento de la compañía.

Sin embargo, también advirtió sobre posibles "trimestres difíciles" en el horizonte, particularmente ante la eliminación gradual de incentivos federales para la compra de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Las acciones de Musk y su fortuna

Si las ganancias en la preapertura de Wall Street se sostienen durante la jornada de este lunes, Tesla volverá a territorio positivo en 2025, recuperándose de la fuerte corrección que había castigado a las acciones en los primeros meses del año, momentos en los que Musk se desempeñaba como funcionario de Trump.

La última vez que el magnate sudafricano había adquirido acciones de Tesla en el mercado abierto fue en febrero de 2020, según Bloomberg. En contraste, en 2022 se deshizo de más de u$s20.000 millones en papeles de la compañía para financiar la adquisición de Twitter, operación que generó presión vendedora sobre el título.

Actualmente, Musk encabeza el ranking de Bloomberg Billionaires Index con un patrimonio neto de aproximadamente u$s419.000 millones.