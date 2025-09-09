La participación de Tesla en el mercado estadounidense de autos eléctricos cayó en agosto a su nivel más bajo en casi ocho años, según datos de Cox Automotive. La compañía de Elon Musk representó el 38% de las ventas de EV en el país, marcando la primera vez que queda por debajo del 40% desde 2017, cuando lanzaba el Model 3.
Tesla pierde terreno en el mercado de autos eléctricos: su participación cayó al nivel más bajo en 8 años
El retroceso refleja el avance de sus competidores, que ofrecen modelos nuevos con fuertes incentivos, en un contexto en el que los créditos fiscales federales a la compra de autos eléctricos caducarán a fin de mes.
Tesla pierde terreno en el mercado de autos eléctricos
Mientras el mercado general creció 14% en agosto, Tesla apenas subió 3,1%, lo que demuestra la presión que enfrentan sus modelos más antiguos, según precisó Reuters.
Tesla ha apostado a proyectos de inteligencia artificial y robótica, pero sin novedades de gran impacto en su línea de vehículos. Su último lanzamiento, la pick up Cybertruck, no alcanzó el éxito del Model 3 o el Model Y.
Frente a esto, marcas como Hyundai, Kia, Honda y Toyota lograron crecer con descuentos y planes atractivos, captando compradores que hasta hace poco se inclinaban por Tesla.
Según Cox, la compañía de Musk enfrenta ahora un dilema: defender su rentabilidad o sacrificar margen para mantener cuota de mercado.
