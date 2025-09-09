SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de septiembre 2025 - 11:30

Tesla pierde terreno en el mercado de autos eléctricos: su participación cayó al nivel más bajo en 8 años

El retroceso refleja el avance de sus competidores, que ofrecen modelos nuevos con fuertes incentivos, en un contexto en el que los créditos fiscales federales a la compra de autos eléctricos caducarán a fin de mes.

Tesla tuvo una bajada pronunciada en el mercado estadounidense de autos eléctricos

Informate más

Mientras el mercado general creció 14% en agosto, Tesla apenas subió 3,1%, lo que demuestra la presión que enfrentan sus modelos más antiguos, según precisó Reuters.

tesla autos electricos
Mientras el mercado general creció 14% en agosto, Tesla apenas subió 3,1%, lo que demuestra la presión que enfrentan sus modelos más antiguos.

Tesla ha apostado a proyectos de inteligencia artificial y robótica, pero sin novedades de gran impacto en su línea de vehículos. Su último lanzamiento, la pick up Cybertruck, no alcanzó el éxito del Model 3 o el Model Y.

Frente a esto, marcas como Hyundai, Kia, Honda y Toyota lograron crecer con descuentos y planes atractivos, captando compradores que hasta hace poco se inclinaban por Tesla.

Según Cox, la compañía de Musk enfrenta ahora un dilema: defender su rentabilidad o sacrificar margen para mantener cuota de mercado.

