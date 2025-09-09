D4vd, bajo sospecha: la camioneta Tesla en la que la policía de EEUU halló un cuerpo está registrada a su nombre







Alertada por el olor nauseabundo, la policía de Los Ángeles encontró un cuerpo dentro de un Tesla registrado a nombre del músico D4vd.

En un auto Tesla a nombre del músico D4vid, encontraron un cuerpo en estado de descomposición.

El hallazgo de un cuerpo en un Tesla dentro de un depósito judicial en Los Ángeles dejó a más de uno con la boca abierta. La sorpresa fue todavía mayor cuando trascendió que el vehículo estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, uno de los jóvenes artistas más escuchados de la escena musical actual.

La información salió a la luz luego de que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) recibieran una denuncia por un olor extraño proveniente de un automóvil retenido en un playón de remolque de Hollywood. Al revisar el vehículo, un Tesla modelo 2023, se toparon con un escenario perturbador: un cuerpo dentro de una bolsa, ubicado en el maletero.

Videos difundidos por medios locales mostraron el área cercada con cintas amarillas, varios autos estacionados y una carpa blanca que buscaba cubrir la escena de las cámaras. Mientras tanto, los investigadores intentan determinar quién era la persona hallada y cómo terminó allí, en un auto que aparece registrado a nombre del artista de 20 años.

tesla-cuerpo-d4vd La camioneta Tesla en donde se encontró el cadáver se hallaba en un depósito judicial. Sin embargo, se desconoce cómo llegó hasta allí.

Qué se sabe por el momento del cuerpo hallado en el Tesla Lo que está confirmado hasta ahora es que el auto había estado en el depósito judicial varios días antes de que alguien reportara el olor. Según fuentes cercanas a la investigación, el cadáver fue encontrado en estado de descomposición, lo que hace más compleja la tarea de identificarlo de manera inmediata.

El LAPD mantiene hermetismo y aún no divulgó si existe alguna conexión directa entre D4vd y la víctima. Tampoco se precisó cómo llegó el auto al predio ni si había sido retenido por una infracción, un accidente o algún otro procedimiento. Hasta ahora, los representantes del artista guardan silencio y no han emitido comunicados oficiales sobre su relación con el crimen. d4vd-crimen-tesla D4vd es un cantante de apenas 20 años que se hizo popular a través de Tik-Tok. Quién es D4vd D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, nació en Nueva York y creció en Texas. A pesar de su corta edad, se convirtió en un fenómeno global con canciones que se viralizaron en plataformas como TikTok y Spotify. Entre sus temas más reconocidos figuran “Here with Me” y “Romantic Homicide”, piezas que conectaron con millones de oyentes por su tono melancólico y crudo. Este 2025 lo encontró en plena gira mundial “Withered”, que lo llevó por varias ciudades de Estados Unidos y tiene programada una fecha en Los Ángeles para el 20 de septiembre. En paralelo, lanzó su primer disco de estudio, consolidando su salto de artista emergente a estrella en ascenso.