15 de septiembre 2025 - 12:02

Muerte de Charlie Kirk: la escalofriante carta de Tyler Robinson, el principal acusado del asesinato

Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido el viernes acusado de ser el responsable del crimen ocurrido en la Universidad del Valle de Utah.

El sospechoso del crimen de Charlie kirk dejó una escalofriante carta antes del asesinato.

Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERS

Tyler Robinson, el joven detenido por el asesinato de Charlie Kirk, el activista de derecha aliado del presidente de EEUU Donald Trump, había escrito una escalofriante carta que anticipaba el ataque.

La noticia fue confirmada por el director del FBI, Kash Patel este lunes para el medio Fox News. “La nota fue escrita antes del tiroteo, estaba en la casa del sospechoso”, mencionó Patel y agregó que aunque fue destruida, encontraron evidencia forense de la misma y confirmaron lo que decía "gracias a su postura agresiva en las entrevistas con el FBI”.

Según lo que reveló el director del FBI, gracias al trabajo de los investigadores, la nota que escribió el sospechoso decía: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

tyler robinson

Además, durante la entrevista de esta mañana, Patel también reveló que se encontró ADN coincidente con el de Robinson en el lugar donde se escondió el tirador de Kirk, así como en la toalla que cubría el arma homicida cuando el asesino la abandonó en el bosque.

Por otro lado, el jefe del FBI, mencionó que el acusado no está cooperando con los investigadores y es por ese motivo que aún no hay una hipótesis firme sobre el motivo del asesinato. Mañana, Robinson deberá declarar por primera vez ante el tribunal.

Crimen de Charlie Kirk: cómo fue la detención del sospechoso

Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido el viernes acusado de ser el responsable del crimen ocurrido en la Universidad del Valle de Utah.

Los investigadores confirmaron que tras el asesinato, el sospechoso estuvo bromeando con conocidos a través de la plataforma de Discord, después de que varios notaron su parecido con el tirador.

Según los mensajes obtenidos por The New York Times, un usuario de la plataforma compartió las imágenes de vigilancia y etiquetó el nombre de usuario de Robinson. Ante esta situación, el sospechoso respondió casi inmediatamente: “Mi doble está tratando de meterme en problemas”.

Las autoridades tardaron casi dos días en identificar y arrestar al sospechoso. En ese contexto, los investigadores hablaron con los familiares de Robinson y allanaron su casa.

