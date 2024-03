Elon Musk demandó a OpenAI por asociarse con Microsoft

A finales de 2023 hubo un escándalo que sacudió a Silicon Valley por culpa de OpenAI y un drama del que fue partícipe su director general, Sam Altman. La auténtica novela duró poco, pero fue intensa. El final, sin embargo, no estaba escrito, sino que habrá un nuevo capítulo protagonizado por Elon Musk y no será amigable.

Sin embargo, a decir de Musk, la compañía cambió y no cumpliría con su promesa de mantener su código público, sino que la reciente alianza con Microsoft "pervertiría" la misión original. La gigante tecnológica había apoyado OpenAI en varias ocasiones, pero su intervención en la compañía fue más importante cuando ayudó al regreso de Altman a OpenAI luego de esta lo despidiera y Microsoft lo contratara efímeramente.

Por tanto, el magnate está demandando a OpenAI por incumplimiento de contrato y prácticas desleales en busca de un mandato que impida que Microsoft se beneficie de la tecnología de OpenAI.

"OpenAI, Inc. se ha transformado en una subsidiaria de facto de código cerrado de la empresa de tecnología más grande del mundo: Microsoft", se lee en la demanda (vía Associated Press). "Bajo su nueva junta [directiva], no sólo está desarrollando sino que en realidad está refinando una AGI [inteligencia artificial general] para maximizar las ganancias de Microsoft, en lugar de hacerlo en beneficio de la humanidad".