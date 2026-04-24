Elon Musk anunció que Tesla comenzó la producción de su "robotaxi"

La compañía busca recuperar terreno contra competidores como Waymo, que ya cuentan con servicios disponibles en ciertas localidades de Estados Unidos. Se espera que haya una disponibilidad inicial de los vehículos autónomos para 2027.

El CEO de Tesla, Elon Musk , confirmó este viernes que el modelo autónomo de la compañía ya ingresó en fase de producción , marcando un avance concreto dentro de una de las apuestas más ambiciosas del grupo.

El vehículo en cuestión es el Cybercab , presentado en 2024 como un taxi completamente autónomo, sin volante ni pedales , y con una proyección inicial de disponibilidad hacia 2027. La novedad fue comunicada por el CEO a través de su red social X, donde acompañó un video promocional con una frase breve: "Cybercab empezó la producción".

El material, de unos 38 segundos, muestra imágenes tomadas mayormente desde el interior del vehículo , sin conductor, mientras sale de la línea de ensamblaje y circula por la vía pública. En paralelo, Musk difundió otro clip en el que se observan varias unidades de Cybercab, de color dorado, desplazándose en formación.

La compañía ya había anticipado esta semana que tanto el Cybercab como el Tesla Semi están encaminados hacia una etapa de "producción en volumen" durante este año. En ese contexto, también reportó resultados financieros por encima de lo esperado con ganancias por arriba de los u$s477 millones en el primer trimestre.

Más allá de expectativa, durante la conferencia con inversores Musk aclaró que el arranque de la fabricación será gradual: “La producción inicial de la Cybercab será 'muy lenta, pero luego se acelerará y se volverá exponencial hacia finales de año'”, detalló. En paralelo, puso el foco en el desarrollo del sistema de conducción autónoma, al señalar que espera que el Full Self-Driving (FSD) sin supervisión esté operativo “en una docena de estados” de Estados Unidos antes de que termine el año.

El despliegue, según el propio ejecutivo, se realizará de forma progresiva. "Estamos adoptando un enfoque muy cauteloso con este despliegue", afirmó, y estimó que el impacto económico del proyecto será “probablemente significativo en términos materiales el próximo año”.

Tesla ya había comenzado a probar el concepto en condiciones reales. Tras la presentación del Cybercab en 2024, la empresa lanzó en junio un programa de “acceso anticipado” en Austin, Texas, disponible únicamente por invitación. Incluso, en febrero, difundió una imagen de empleados junto a una unidad en la planta de Giga Texas bajo la leyenda: “Primer Cybercab salido de la línea de producción en Giga Texas”.

El avance de Tesla se da en un terreno donde la competencia ya lleva ventaja. Waymo, la unidad de conducción autónoma de Alphabet (Google), opera servicios comerciales de robotaxis desde 2021.