Perros robot de Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y más protagonizan una muestra en un museo en Berlín

Perros robot con cabezas de silicona hiperrealistas de Elon Musk , Mark Zuckerberg y Jeff Bezos pueden verse deambulando por un museo de Berlín, y ocasionalmente "expulsan" imágenes impresas de su entorno que han capturado previamente con cámaras integradas.

Esta pesadilla distópica forma parte de una obra titulada Regular Animals , que se exhibe actualmente en la Neue Nationalgalerie de Berlín. Beeple , cuyo nombre real es Mike Winkelmann , también creó perros robot con las cabezas de los artistas Andy Warhol y Pablo Picasso , del líder norcoreano Kim Jong-un y del propio Beeple.

Según los informes y las descripciones de la galería, la obra es una reflexión sobre cómo nuestras percepciones están condicionadas por los algoritmos y las plataformas tecnológicas .

Regular Animals debutó en diciembre durante Art Basel Miami Beach y causó gran revuelo en las redes sociales. Según la publicación de arte Finestre sull'Arte, Beeple vendió cinco de las seis esculturas de perros cíborg por u$s100.000 cada una . Solo la pieza de Bezos no se puso a la venta.

Beeple tiene un don para atraer la atención del público general con sus obras. El artista vendió su pieza Everydays: The First 5000 Days, un collage de 5000 imágenes digitales diarias, por u$s69,3 millones en una subasta en marzo de 2021. La venta de esta obra se considera uno de los detonantes del breve frenesí de compra de NFT. Entre sus otras obras destacadas se encuentran las obras digitales Crossroad (2020) y Human One (2021).

En el evento Art Basel 2025, Beeple regaló a los asistentes fotos de excrementos de sus perros , acompañadas de un certificado que decía "Excremento de perro 100% orgánico y libre de transgénicos". Algunas impresiones tenían códigos QR que daban acceso a NFT gratuitos, lo que en la práctica significaba que Beeple estaba regalando su arte digital para que la gente (a veces los propios sujetos de las fotos) pudiera monetizarlo.