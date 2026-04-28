Elon Musk vs OpenAI: comienza la demanda por u$s134.000 millones que puede cambiar el tablero de la IA

El magnate sudafricano denunció a la compañía de Sam Altman por enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber fiduciario. La batalla legal tendrá lugar en un tribunal de California.

Tras meses de mensajes acusatorios en las redes sociales, la disputa legal entre Elon Musk y OpenAI dio su punta pie inicial con la elección de jurados, ocurrida el pasado lunes. El conflicto, que expone la interna entre dos de las figuras más influyentes del negocio tecnológico, gira en torno al rumbo que tomó la compañía desde su creación hasta su consolidación como uno de los principales jugadores en inteligencia artificial. En este escenario, el CEO de Tesla presentó una denuncia que exige una compensación de u$s134.000 millones y podría cambiar el tablero de la IA.

El origen del enfrentamiento se remonta a 2024, cuando Musk demandó a Sam Altman y a OpenAI por considerar que la empresa se desvió de su espíritu fundacional , que establecía que “OpenAI es una empresa de investigación en inteligencia artificial sin ánimo de lucro”. El empresario, que participó en la creación de la firma, sostiene que fue engañado y que, tras recibir su aporte inicial de 38 millones de dólares, la organización "cambió radicalmente la narrativa y se dedicó a lucrarse (...) aprovechándose de su preocupación humanitaria".

En su presentación judicial, más allá del dinero reclamado - que sería destinado a la estructura sin fines de lucro de OpenAI - Musk también reclama la salida de Altman y del presidente Greg Brockman.

Por su parte, OpenAI rechaza esa interpretación. En su versión, la compañía asegura que Musk estaba al tanto del giro hacia un esquema con fines de lucro, al que consideran necesario para sostener el crecimiento del proyecto.

También sostienen que el aporte realizado por el empresario fue una donación y no una inversión , por lo que no le otorga derechos de propiedad. En esa línea, deslizan que el conflicto responde a motivaciones personales y remarcan que Musk está "arrepentido de haberse retirado" de la startup en 2018.

En sus presentaciones judiciales, OpenAI argumentó que la ruptura con Musk estuvo vinculada a su intención de ejercer un control total sobre la organización. "Este caso siempre ha tenido que ver con que Elon genere más poder y más dinero para lo que él quiere", sostuvo la firma en una publicación reciente en X, donde agregó: "Su demanda no es más que una campaña de acoso impulsada por el ego, los celos y el deseo de frenar a un competidor".

El caso avanzó en los tribunales y será tratado en el Tribunal Federal de Oakland, bajo la supervisión de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers. Aunque inicialmente Musk presentó 26 cargos, la magistrada habilitó solo dos: presunto enriquecimiento ilícito y el incumplimiento del deber fiduciario.

El trasfondo del conflicto también está marcado por la evolución de OpenAI en los últimos años. Desde la salida de Musk en 2018, la empresa lanzó ChatGPT y selló su alianza estratégica con Microsoft, dos hitos que redefinieron su posicionamiento en el mercado y que, según distintas versiones, profundizaron las diferencias.

Elon Musk y Sam Altman: la pelea de dos pesos pesados de la industria IA

Hoy, la relación entre Musk y Altman es abiertamente confrontativa. La tensión escaló en febrero de 2025, cuando el fundador de xAI calificó públicamente a Altman como “Swindler” (estafador) en la red social X, en medio de una disputa que incluyó el rechazo a una propuesta de adquisición de OpenAI y cruces posteriores sobre el control del negocio.

En las últimas horas, Musk llevo adelante numerosos ataques contra Altman en la previa de la batalla judicial. "Scam Altman y Greg Stockman robaron una organización benéfica. Punto final", denunció el magnate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2048801964457140540&partner=&hide_thread=false Scam Altman and Greg Stockman stole a charity. Full stop.



Greg got tens of billions of stock for himself and Scam got dozens of OpenAI side deals with a piece of the action for himself, Y Combinator style. After this lawsuit, Scam will also be awarded tens of billions in stock… https://t.co/R27ZeG9nNR — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2026

"Greg se quedó con decenas de miles de millones en acciones para él mismo y Scam obtuvo docenas de acuerdos laterales con OpenAI, con una tajada de la acción para él, al estilo Y Combinator. Después de esta demanda, Scam también recibirá directamente decenas de miles de millones en acciones", agregó.

En su extenso mensaje, el CEO de xAI se preguntó irónicamente: "¿Quieres establecer un precedente legal en Estados Unidos que haga que sea aceptable saquear una organización benéfica? Si es así, socavas para siempre toda donación benéfica en Estados Unidos".