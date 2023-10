En medio de la tensión cambiaria, licitan Letras y Bonos por $25.000 millones y u$s200 millones

"Eso va a ser difícil por el tipo de elección que estamos viendo. No me animaría a decirte que esto no puede estar peor porque la política no nos está dando herramientas para pensar en una estabilización", estimó.

Economía licitará Letras Ledes y Lecer

La licitación se desdobla en Letras Ledes y Lecer por un total de $25.000 millones, y la reapertura de Bonos que no forman parte del Programa Creadores de Mercado, por u$s200 millones.

Las nuevas Ledes -letras a descuento- se licitarán por $5.000 millones y vencerán el 31 de octubre de este año, a diferencia de la reapertura de las Lecer -ajustadas por CER- que se ofrecen dos tramos: el primero por $10.000 millones con vencimiento el 18 de enero del 2024, y otro por el mismo monto con vencimiento el 20 de febrero de 2024.

Economía licitará cuatro bonos con vencimientos en 2024 y 2025

En tanto, la reapertura de los cuatro bonos, de u$s50 millones cada uno, tendrán vencimientos diferidos: al 30 de abril 2024, 30 de junio 2024, 30 de agosto 2024 y 31 de marzo de 2025.

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará mañana a las 10 y finalizará a las 15, informó el Palacio de Hacienda.