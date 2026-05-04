Efecto IA: para Morgan Stanley, las ganancias de las grandes tecnológicas eclipsarán la volatilidad de la guerra

El banco de inversión remarcó que los resultados empresariales de las tecnológicas están sorprendiendo positivamente y ganando relevancia en la dinámica del mercado.

Para Morgan Stanley, los resultados empresariales de las tecnológicas están sorprendiendo positivamente y ganando relevancia en la dinámica del mercado.

Morgan Stanley , uno de los principales bancos de inversión de Wall Street, sostuvo que las grandes empresas tecnológicas están entrando en una etapa donde las ganancias corporativas pasan a ser el principal motor de su crecimiento , por encima de factores macroeconómicos o geopolíticos.

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Los estrategas indicaron que las estimaciones de beneficios vienen mejorando de forma sostenida. Las previsiones para el segundo trimestre subieron un 2% , mientras que los cálculos para 2026 y los próximos doce meses avanzaron un 3% y 4%, respectivamente.

Este ajuste al alza refleja un contexto en el que los resultados empresariales están sorprendiendo positivamente y ganando relevancia en la dinámica del mercado.

Uno de los puntos centrales es que las ganancias del sector tecnológico están “eclipsando” otros riesgos, incluso eventos geopolíticos relevantes, como lo que está ocurriendo en Medio Oriente.

En lugar de reaccionar principalmente a tensiones internacionales, los inversores están enfocándose cada vez más en los fundamentals de las compañías, especialmente en su capacidad de generar ingresos y sostener el crecimiento.

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El impulso detrás de esta mejora en las expectativas proviene en gran medida del ciclo de inversión en inteligencia artificial. Las grandes tecnológicas están incrementando fuertemente su gasto en infraestructura vinculada a IA, lo que inicialmente generaba dudas sobre el impacto en los márgenes.

Sin embargo, el mercado empieza a interpretar ese gasto como una fuente de crecimiento futuro más que como un riesgo.

Mejora de beneficios

En este contexto, la revisión positiva de las estimaciones refuerza la idea de que el ciclo alcista tiene respaldo en los beneficios corporativos.

Para Morgan Stanley, los cambios en las previsiones de ganancias son uno de los factores más determinantes para el comportamiento de las acciones, ya que suelen influir directamente en las valuaciones y en el apetito por riesgo.

Aun así, el desempeño dentro del sector tecnológico no es homogéneo. Algunas áreas muestran mayor fortaleza que otras, lo que refleja una dinámica más selectiva.

En particular, el software aparece como uno de los segmentos con mejores perspectivas de crecimiento, mientras que otros rubros avanzan a un ritmo más moderado.