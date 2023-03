¿Es momento de dolarizar la cartera de inversión?

Enero comenzó con una inflación del 6% y las expectativas para febrero y marzo no son mejores. La inflación para febrero se posiciona entre 6 y 6,5% y la de marzo puede llegar a ser aún peor. De modo que parece muy difícil que la tasa de inflación de 2023 baje considerablemente en comparación a la del 96% del año pasado (a este ritmo posiblemente la supere). Con este contexto y en un escenario que estará atravesado por las elecciones presidenciales, debemos ser extremadamente analíticos e interpretar los efectos que el frente interno (escasez de dólares producto de la sequía y problemas con la deuda en pesos) y externo (aumento de tasas por parte de la FED y posibilidad de recesión) pueden tener sobre nuestras inversiones y que ocurrirá de cara al 2024.

El mayorista subió 5,5% en febrero (igual que en enero), y otra vez quedó por debajo de la inflación. Parece que el Gobierno no quiere que quede por arriba. Nosotros hoy no vemos que el Gobierno vaya a hacer un salto discreto del mayorista antes de las elecciones (va a continuar con el crawling peg). Luego de las elecciones lo haría sólo mediante un acuerdo con la oposición (y tampoco creemos que eso ocurra). No sabemos qué va a hacer el próximo Gobierno y eso se ve reflejado en el salto en las tasas implícitas de dólar futuro a partir de diciembre.