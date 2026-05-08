Fixture Mundial 2026: fechas, horarios, grupos y sedes de todos los partidos

El Mundial 2026 ya tiene su calendario completo definido. La próxima Copa del Mundo será histórica: por primera vez contará con 48 selecciones, se disputará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— y tendrá un total de 104 partidos distribuidos en 16 sedes. La FIFA informó que el torneo comenzará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México y que la final se jugará el domingo 19 de julio en New York New Jersey.
El nuevo formato estará dividido en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, una instancia inédita en relación con los últimos Mundiales. La fase de grupos se jugará entre el 11 y el 27 de junio; luego llegarán los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y la gran final.
La FIFA agrupó las sedes en regiones para reducir traslados: Vancouver, Seattle, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Houston, Dallas, Kansas City, Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Philadelphia y New York New Jersey. El documento oficial aclara que los horarios están sujetos a cambios.
Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Fixture completo del Mundial 2026: fase de grupos
Todos los horarios corresponden a la Argentina, GMT-3.
Grupo A
México vs. Sudáfrica – Estadio Ciudad de México – Jueves 11/06, 17:00
Corea del Sur vs. República Checa – Estadio Guadalajara – Viernes 12/06, 00:00
República Checa vs. Sudáfrica – Atlanta Stadium – Jueves 18/06, 14:00
México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara – Jueves 18/06, 23:00
República Checa vs. México – Estadio Ciudad de México – Miércoles 24/06, 23:00
Sudáfrica vs. Corea del Sur – Estadio Monterrey – Miércoles 24/06, 23:00
Grupo B
Canadá vs. Bosnia – Toronto Stadium – Viernes 12/06, 17:00
Qatar vs. Suiza – San Francisco Bay Area Stadium – Sábado 13/06, 17:00
Suiza vs. Bosnia – Los Angeles Stadium – Jueves 18/06, 17:00
Canadá vs. Qatar – BC Place Vancouver – Jueves 18/06, 20:00
Suiza vs. Canadá – BC Place Vancouver – Miércoles 24/06, 17:00
Bosnia vs. Qatar – Seattle Stadium – Miércoles 24/06, 17:00
Grupo C
Brasil vs. Marruecos – New York New Jersey Stadium – Sábado 13/06, 20:00
Haití vs. Escocia – Boston Stadium – Sábado 13/06, 23:00
Escocia vs. Marruecos – Boston Stadium – Viernes 19/06, 20:00
Brasil vs. Haití – Philadelphia Stadium – Viernes 19/06, 23:00
Escocia vs. Brasil – Miami Stadium – Miércoles 24/06, 20:00
Marruecos vs. Haití – Atlanta Stadium – Miércoles 24/06, 20:00
Grupo D
Estados Unidos vs. Paraguay – Los Angeles Stadium – Viernes 12/06, 23:00
Australia vs. Turquía – BC Place Vancouver – Sábado 13/06, 02:00
Turquía vs. Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium – Viernes 19/06, 02:00
Estados Unidos vs. Australia – Seattle Stadium – Viernes 19/06, 17:00
Turquía vs. Estados Unidos – Los Angeles Stadium – Viernes 26/06, 00:00
Paraguay vs. Australia – San Francisco Bay Area Stadium – Viernes 26/06, 00:00
Grupo E
Alemania vs. Curazao – Houston Stadium – Domingo 14/06, 15:00
Costa de Marfil vs. Ecuador – Philadelphia Stadium – Domingo 14/06, 21:00
Alemania vs. Costa de Marfil – Toronto Stadium – Sábado 20/06, 18:00
Curazao vs. Ecuador – Kansas City Stadium – Sábado 20/06, 22:00
Ecuador vs. Alemania – New York New Jersey Stadium – Jueves 25/06, 18:00
Curazao vs. Costa de Marfil – Philadelphia Stadium – Jueves 25/06, 18:00
Grupo F
Países Bajos vs. Japón – Dallas Stadium – Domingo 14/06, 18:00
Suecia vs. Túnez – Estadio Monterrey – Lunes 15/06, 00:00
Japón vs. Túnez – Estadio Monterrey – Sábado 20/06, 02:00
Países Bajos vs. Suecia – Houston Stadium – Sábado 20/06, 15:00
Túnez vs. Países Bajos – Dallas Stadium – Jueves 25/06, 21:00
Japón vs. Suecia – Kansas City Stadium – Jueves 25/06, 21:00
Grupo G
Bélgica vs. Egipto – Seattle Stadium – Lunes 15/06, 17:00
Irán vs. Nueva Zelanda – Los Angeles Stadium – Lunes 15/06, 23:00
Bélgica vs. Irán – Los Angeles Stadium – Domingo 21/06, 17:00
Egipto vs. Nueva Zelanda – BC Place Vancouver – Domingo 21/06, 23:00
Nueva Zelanda vs. Bélgica – BC Place Vancouver – Sábado 27/06, 01:00
Egipto vs. Irán – Seattle Stadium – Sábado 27/06, 01:00
Grupo H
España vs. Cabo Verde – Atlanta Stadium – Lunes 15/06, 14:00
Arabia Saudita vs. Uruguay – Miami Stadium – Lunes 15/06, 20:00
España vs. Arabia Saudita – Atlanta Stadium – Domingo 21/06, 14:00
Cabo Verde vs. Uruguay – Miami Stadium – Domingo 21/06, 20:00
Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara – Viernes 26/06, 22:00
Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Houston Stadium – Viernes 26/06, 22:00
Grupo I
Francia vs. Senegal – New York New Jersey Stadium – Martes 16/06, 17:00
Irak vs. Noruega – Boston Stadium – Martes 16/06, 20:00
Francia vs. Irak – Philadelphia Stadium – Lunes 22/06, 19:00
Noruega vs. Senegal – New York New Jersey Stadium – Lunes 22/06, 22:00
Noruega vs. Francia – Boston Stadium – Viernes 26/06, 17:00
Senegal vs. Irak – Toronto Stadium – Viernes 26/06, 17:00
Grupo J
Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium – Martes 16/06, 23:00
Austria vs. Jordania – San Francisco Bay Area Stadium – Martes 16/06, 02:00
Argentina vs. Austria – Dallas Stadium – Lunes 22/06, 15:00
Jordania vs. Argelia – San Francisco Bay Area Stadium – Martes 23/06, 01:00
Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium – Domingo 28/06, 00:00
Argelia vs. Austria – Kansas City Stadium – Domingo 28/06, 00:00
Grupo K
Portugal vs. República Democrática del Congo – Houston Stadium – Miércoles 17/06, 15:00
Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Ciudad de México – Jueves 18/06, 00:00
Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium – Martes 23/06, 15:00
República Democrática del Congo vs. Colombia – Estadio Guadalajara – Miércoles 24/06, 00:00
Colombia vs. Portugal – Miami Stadium – Sábado 27/06, 21:30
República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium – Sábado 27/06, 21:30
Grupo L
Inglaterra vs. Croacia – Dallas Stadium – Miércoles 17/06, 18:00
Ghana vs. Panamá – Toronto Stadium – Miércoles 17/06, 21:00
Inglaterra vs. Ghana – Boston Stadium – Martes 23/06, 18:00
Croacia vs. Panamá – Toronto Stadium – Martes 23/06, 21:00
Panamá vs. Inglaterra – New York New Jersey Stadium – Sábado 27/06, 19:00
Croacia vs. Ghana – Philadelphia Stadium – Sábado 27/06, 19:00
Fase eliminatoria del Mundial 2026
Horarios de Argentina, GMT-3.
Dieciseisavos de final
2° Grupo A vs. 2° Grupo B – Los Angeles Stadium – Domingo 28/06, 17:00
1° Grupo C vs. 2° Grupo F – Houston Stadium – Lunes 29/06, 15:00
1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F – Boston Stadium – Lunes 29/06, 18:30
1° Grupo F vs. 2° Grupo C – Estadio Monterrey – Lunes 29/06, 23:00
2° Grupo E vs. 2° Grupo I – Dallas Stadium – Martes 30/06, 15:00
1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H – New York New Jersey Stadium – Martes 30/06, 19:00
1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I – Estadio Ciudad de México – Martes 30/06, 23:00
1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K – Atlanta Stadium – Miércoles 01/07, 14:00
1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J – Seattle Stadium – Miércoles 01/07, 18:00
1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J – San Francisco Bay Area Stadium – Miércoles 01/07, 22:00
1° Grupo H vs. 2° Grupo J – Los Angeles Stadium – Jueves 02/07, 17:00
2° Grupo K vs. 2° Grupo L – Toronto Stadium – Jueves 02/07, 21:00
1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L – Kansas City Stadium – Jueves 02/07, 23:30
1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J – BC Place Vancouver – Viernes 03/07, 01:00
2° Grupo D vs. 2° Grupo G – Dallas Stadium – Viernes 03/07, 17:00
1° Grupo J vs. 2° Grupo H – Miami Stadium – Viernes 03/07, 20:00
Octavos de final
Ganador 73 vs. Ganador 75 – Houston Stadium – Sábado 04/07, 15:00
Ganador 74 vs. Ganador 77 – Philadelphia Stadium – Sábado 04/07, 19:00
Ganador 76 vs. Ganador 78 – New York New Jersey Stadium – Domingo 05/07, 18:00
Ganador 79 vs. Ganador 80 – Estadio Ciudad de México – Domingo 05/07, 22:00
Ganador 83 vs. Ganador 84 – Dallas Stadium – Lunes 06/07, 17:00
Ganador 81 vs. Ganador 82 – Seattle Stadium – Lunes 06/07, 22:00
Ganador 86 vs. Ganador 88 – Atlanta Stadium – Martes 07/07, 14:00
Ganador 85 vs. Ganador 87 – BC Place Vancouver – Martes 07/07, 17:00
Cuartos de final
Ganador 89 vs. Ganador 90 – Boston Stadium – Jueves 09/07, 18:00
Ganador 93 vs. Ganador 94 – Los Angeles Stadium – Viernes 10/07, 17:00
Ganador 91 vs. Ganador 92 – Miami Stadium – Sábado 11/07, 19:00
Ganador 95 vs. Ganador 96 – Kansas City Stadium – Sábado 11/07, 23:00
Semifinales
Ganador 97 vs. Ganador 98 – Dallas Stadium – Martes 14/07, 17:00
Ganador 99 vs. Ganador 100 – Atlanta Stadium – Miércoles 15/07, 21:00
Tercer puesto
Perdedor 101 vs. Perdedor 102 – Miami Stadium – Sábado 18/07, 19:00
Final
Ganador 101 vs. Ganador 102 – New York New Jersey Stadium – Domingo 19/07, 17:00
