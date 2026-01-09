Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este jueves 9 de enero

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.667,49 para la compra y a $1.759,44 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.796,75 para la compra y a $1.828,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.287,27 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.465 .

El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

Valor del CCL hoy, viernes 9 de enero

El dólar CCL se ubica a $1.525,69 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,1%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 9 de enero

El dólar MEP opera a $1.489,42 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 9 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 9 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.521,93, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 9 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.392,77, según Binance.