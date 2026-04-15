Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 15 de abril

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.566,34 para la compra y a $1.662,00 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

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En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.681,75 para la compra y a $1.712,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.160,60 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

El dólar oficial minorista cerró a $1.335 para la compra y a $1.385 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.382,39 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.360.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 15 de abril

El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 15 de abril

El dólar CCL cerró a $1.468,93 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 15 de abril

El dólar MEP cerró a $1.409,44 y la brecha con el dólar oficial es de 3.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 15 de abril

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.800,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 15 de abril

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.456,47, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 15 de abril

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s74.252, según Binance.