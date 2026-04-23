Netflix presentó el primer avance de "Lo dejamos acá", su nueva película con Ricardo Darín y Diego Peretti + Seguir en









Dirigida por Hernán Goldfrid, escrita por Emanuel Diez y producida por Federico Posternak y Ricardo y Chino Darín.

Lo nuevo de Peretti y Darín llega al streaming en septiembre.

Netflix presentó el primer avance de Lo dejamos acá, la nueva película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

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Dirigida por Hernán Goldfrid, escrita por Emanuel Diez y producida por Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín (Kenya Films), esta nueva producción de Netflix hecha en Argentina llegará al servicio de streaming en septiembre.

De qué trata Lo dejamos acá Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (encarnado por Peretti) llega a su consulta.

Embed - Lo dejamos acá | Primer vistazo | Netflix Netflix presentó el primer adelanto de Felicidades La plataforma de streaming presentó recientemente otro adelanto de una de sus ficciones Hechas en Argentina más esperadas: Felicidades, la nueva protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Dirigida por Álex de la Iglesia y producida por Adrián Suar (Preludio), es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima que conquistó al público argentino durante 2024. Llegará a Netflix a fin de año.

En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia. Embed - Los personajes de Felicidades, la película argentina de Álex de la Iglesia | Netflix Está protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, cuenta con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.