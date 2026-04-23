Eligieron la mejor foto del año 2026: ganó la imagen de una familia separada por ICE

La foto muestra a un padre ecuatoriano siendo apartado de sus hijas al interior de un tribunal de inmigración en Nueva York. "Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias", declaró su autora Carol Guzy.

La imagen muestra los rostros llorosos y aterrorizados de dos niñas que son separadas de su padre al interior de un edificio federal.

La prestigiosa organización internacional World Press Photo (WPP) premió este jueves como la mejor imagen del año a una capturada en el momento en que una familia de migrantes ecuatorianos era separada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE , por sus siglas en inglés). La autora fue la fotógrafa estadounidense Carol Guzy , de la agencia de noticias ZUMA y del instituto iWitness para Miami Herald .

“Este premio subraya la importancia crucial de esta historia a escala mundial. Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y su resiliencia ante la adversidad”, declaró la fotoperiodista galardonada de “Separados por hielo” (un juego de palabras con ICE, que en inglés es hielo) en un comunicado.

En la foto quedó registrado cuando Luis , un padre ecuatoriano migrante que reside en el barrio de Bronx junto a su familia, era detenido y separado de su esposa y sus hijas tras una visita ante un tribunal de inmigración en Nueva York el 26 de agosto de 2025 .

Tomada en el interior de un edificio federal, al que se le concedió acceso solo a los fotógrafos, la imagen muestra los rostros llorosos y aterrorizados de dos de sus hijas, mientras se aferran desesperadamente a la ropa de su padre .

El año pasado, una drástica escalada en la política migratoria estadounidense ordenada por Donald Trump transformó el Edificio Federal Jacob K. Javits en el Bajo Manhattan, que era un tribunal, en un punto central para la deportación masiva. Esta estrategia, impulsada por una financiación federal sin precedentes de u$s75 mil millones para el ICE, resultó en un aumento del 2450% en la detención de personas sin antecedentes penales.

separados por ICE “Esta imagen, y la historia de la que forma parte, sirve como un importante testimonio de la realidad que viven muchas personas", indicó la organización. Carol Guzy para World Press Photo

“Esta imagen, y la historia de la que forma parte, sirve como un importante testimonio de la realidad que viven muchas personas en los EEUU, donde el miedo a la separación y la deportación impera en los lugares donde las familias inmigrantes alguna vez buscaron protección y justicia”, indicó la organización en su página web.

Quién es Carol Guzy, la fotógrafa de la imagen del año

Guzy es conocida por su cobertura de crisis humanitarias y conflictos. Nació en Pensilvania, EEUU, y su trabajo se centra en proyectos documentales de larga duración y reportajes de noticias, tanto en su país como a nivel internacional. Además de ser fotoperiodista, estudió enfermería en el Northampton County College.

Por su lado, el WPP premia desde hace 70 años “lo mejor del fotoperiodismo y la fotografía documental a escala mundial”. Al respecto, Guzy sostuvo que “el valor con el que [estas personas] aceptaron abrir sus vidas a nuestras cámaras nos permitió contar sus historias. Este premio les pertenece a ellos y no a mí”.

El jurado, que examinó minuciosamente 57.376 fotografías tomadas por 3747 fotoperiodistas de 141 países, también dio a conocer las dos fotos finalistas. La primera, “Crisis de la ayuda en Gaza”, de Saber Nuraldin para EPA Images, en la que muestra a una multitud de palestinos subiéndose a un camión de ayuda que entra en la Franja de Gaza para conseguir harina, durante lo que el Ejército israelí calificó de “suspensión táctica” de las operaciones de transporte de ayuda humanitaria.

La segunda, “Los juicios de las mujeres achi”, de Victor J. Blue, para The New York Times Magazine, es un retrato en blanco y negro de unas mujeres achi a la salida de un tribunal guatemalteco, tras haber ganado una batalla legal contra quienes las agredieron y, en muchos casos, violaron hace 42 años durante la guerra civil.

Renunció el director interino del ICE que encabezó las detenciones de migrantes en EEUU

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Todd Lyons renunció y dejará el cargo el 31 de mayo de 2026. Fue el principal responsable de la política de detenciones masivas de la administración de Donald Trump, desde su asunción en marzo de 2025. Su gestión estuvo marcada por un aumento sin precedentes en las redadas, múltiples disputas judiciales y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis.

La confirmación la dio el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien elogió su gestión y anunció su pase al sector privado. En un comunicado, Mullin describió a Lyons como un gran líder de ICE y agradeció su trabajo. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, lo calificó de “patriota americano que hizo más seguro al país”.