Jubilados de ANSES: cómo acceder a los descuentos y reintegros vigentes en abril

En un contexto donde cada peso cuenta, los jubilados buscan alternativas para estirar los ingresos . Durante abril, distintos beneficios vinculados a compras con tarjeta y programas oficiales vuelven a tomar protagonismo, con descuentos y reintegros que apuntan a aliviar el bolsillo.

La ANSES mantiene vigente una serie de iniciativas que, combinadas con promociones bancarias, permiten acceder a devoluciones de dinero en consumos cotidianos. Supermercados, farmacias y comercios de cercanía aparecen entre los rubros más alcanzados.

Entre topes mensuales, días específicos y condiciones de pago, hay que estar atento para no perder oportunidades. Muchos beneficiarios todavía no acceden a estos reintegros por falta de información o por la complejidad de los requisitos.

Durante abril, los haberes previsionales continúan ajustándose bajo el esquema vigente, con incrementos que buscan acompañar la inflación . Para quienes perciben la jubilación mínima, el ingreso se compone del haber base más un bono extraordinario.

Ese refuerzo, que el Gobierno viene otorgando de forma mensual, permite que el ingreso total supere el monto estrictamente jubilatorio. Así, los beneficiarios de la mínima alcanzan una cifra que, si bien mejora el ingreso nominal, todavía queda condicionada por la suba de precios.

Jubilados IPS Imagen: Freepik

En abril de 2026, los jubilados de ANSES que cobran la mínima reciben un incremento del 2,9%, lo que eleva el haber básico a $380.319,31. Los que cobran la mínima perciben un total de $450.319,31.

Beneficios ANSES: cómo obtener hasta $25.000 de reintegro mensual

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de acceder a reintegros de hasta $25.000 por mes en compras realizadas con tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación.

El mecanismo funciona de manera automática: al pagar en comercios adheridos, se aplica un porcentaje de devolución que luego se acredita en la cuenta bancaria. Este reintegro suele rondar el 10% del valor de la compra, aunque puede variar según la promoción vigente.

Abuela compras FreePik.es

Para acceder, es necesario cumplir con ciertas condiciones básicas: cobrar una prestación a través de la ANSES, operar con tarjeta de débito y realizar compras en locales incluidos en el programa.

Días y comercios: los requisitos para aprovechar los descuentos

No todos los días ni todos los comercios aplican para estos beneficios. En general, los descuentos se concentran en jornadas específicas y en rubros como alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad.

Además, los comercios deben estar adheridos al programa. Esto incluye tanto grandes cadenas como negocios de barrio, lo que abre una ventana interesante para economías locales. Aun así, no siempre es fácil identificar cuáles participan, lo que genera cierta confusión.

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Otro punto clave es el medio de pago. Los reintegros suelen aplicarse solo con tarjeta de débito, dejando afuera otras opciones como crédito o billeteras virtuales. Ese detalle, que parece menor, cambia bastante el acceso real al beneficio.