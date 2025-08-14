Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerró este jueves 14 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.478,39 para la compra y a $1.562,36 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.598,75 para la compra y a $1.629,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.031,07.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $13 y cerró a $1.300.

Los contratos de dólar futuro anotan mayoría de bajas este jueves. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.332 y que en diciembre llegará hasta los $1.502.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 14 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.320 y la brecha con el oficial se ubicó en 1,5%.

Valor del MEP hoy, jueves 14 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.294,49 y el spread con el oficial volvió a terreno negativo.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 14 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.298,55 y la brecha pasó nuevamente a terreno negativo.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.308,20, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.193, según Binance.