Récord mundial: las ventas de autos eléctricos superaron las 2 millones de unidades en un mes

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por China, Estados Unidos y Europa, los tres grandes polos de la movilidad eléctrica, que continúan liderando la transformación del sector automotor.

Los autos eléctricos dominan el mercado automotor mundial

El mercado global de vehículos eléctricos (VE) marcó un nuevo récord histórico, al superar los 2,1 millones de unidades vendidas en un solo mes, según el informe más reciente de la consultora Rho Motion.

En el caso de Estados Unidos, el fuerte incremento de septiembre se explicó por la demanda anticipada de los consumidores, que aprovecharon los créditos fiscales federales de hasta USD 7.500 antes de su vencimiento. Marcas como Tesla, Ford y General Motors (GM) registraron cifras récord de entregas, contribuyendo de manera decisiva al repunte global.

A escala mundial, las ventas de eléctricos crecieron más del 25% interanual, lo que confirma la expansión sostenida del segmento y la consolidación de una nueva etapa en la industria automotriz.

Sin embargo, no todas las señales son de euforia. GM anunció un cargo de USD 1.600 millones vinculado a un ajuste en su estrategia eléctrica y advirtió sobre una posible ralentización de la demanda una vez finalizados los beneficios fiscales. En paralelo, Stellantis comunicó una inversión de u$s13.000 millones para reforzar su producción de vehículos a combustión en Estados Unidos, lo que refleja una estrategia más prudente frente a la transición energética.

China autos eléctricos.JPG A escala mundial, las ventas de eléctricos crecieron más del 25% interanual, lo que confirma la expansión sostenida del segmento y la consolidación de una nueva etapa en la industria automotriz. Reuters Mientras tanto, China mantiene su liderazgo absoluto en el segmento eléctrico, con más de 7,5 millones de unidades vendidas en lo que va del año. Los analistas estiman que, antes de fin de 2025, las ventas de VE en el país superarán por primera vez a las de los motores tradicionales, consolidando su posición como el centro mundial de la movilidad eléctrica.