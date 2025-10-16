AUH de ANSES con aumento confirmado para noviembre 2025: qué pasará con la Tarjeta Alimentar

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones aumentarán un 2,1% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

El objetivo de la Tarjeta Alimentar es alcanzar la canasta básica alimentaria y mejorar la seguridad nutricional de los niños y adolescentes del país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos correspondientes a noviembre 2025 . El martes 14 de octubre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre.

Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad, que rige desde el año pasado, los montos de los programas se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.

Uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

A su vez, el organismo entregará la Tarjeta Alimentar , un extra esencial para contribuir a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes del país.

Quiénes acceden a la AUH de ANSES

La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal.

Con el fin de poder igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social.

Requisitos para acceder

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad. Ser soltero.

A través de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos.

Monto de la AUH en noviembre 2025

Las asignaciones familiares aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente a la inflación de septiembre que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la AUH será de $119.713,23 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($95.770,58), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $389.808,61, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $59.862,25 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.910,94.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en noviembre

El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede usarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de hijos que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.