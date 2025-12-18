Chau paredes básicas: estos son los 8 colores de paredes que serán tendencia en el 2026 + Seguir en









Una nueva moda propone tonos con más identidad propia para renovar la casa, sumar personalidad y dejar atrás las opciones gastadas.

Las paredes de colores serán la tendencia en el 2026. Gentileza - IMM Cologne

Actualizar la casa suele empezar por una decisión muy importante: el color que va a acompañar cada espacio durante años. Esa elección influye en la luz, el clima y hasta en la forma de habitar los ambientes todos los días.

Para el próximo año, una nueva gama de colores se vuelve la tendencia 2026 en el diseño de interiores. Las opciones neutras dejan de ser elegidas por lo previsibles que son, para ser reemplazadas por matices y combinaciones reflejan la personalidad y emociones.

Los 8 colores que serán tendencia para las paredes en el 2026

Los principales referentes del rubro del diseño de interiores coinciden en un punto: hay una gama de colores audaces que reflejan personalidad y buen gusto. Estos son los ocho tonos que más presencia tendrán en hogares modernos en el 2026:

Blancos con efecto nube: El blanco sigue vigente, aunque con una impronta más tranquila. Aparecen versiones cremosas y etéreas, con base cálida, perfectas para reflejar la luz natural y acompañar muebles de madera clara.

El blanco sigue vigente, aunque con una impronta más tranquila. Aparecen versiones cremosas y etéreas, con base cálida, perfectas para reflejar la luz natural y acompañar muebles de madera clara. Pasteles fríos atenuados: Azules claros, verdes grisáceos y lavandas suaves reemplazan a los grises rígidos y aburridos que tanto se solían ver. Funcionan muy bien en dormitorios y livings donde se busca un ambiente tranquilo pero no rígido.

Azules claros, verdes grisáceos y lavandas suaves reemplazan a los grises rígidos y aburridos que tanto se solían ver. Funcionan muy bien en dormitorios y livings donde se busca un ambiente tranquilo pero no rígido. Verdes intensos y sofisticados: El vínculo con la naturaleza se refuerza a través de los verdes más profundos, como oliva, jade ahumado o pistacho oscuro. Estos tonos aportan carácter y combinan con fibras naturales y cerámicas.

El vínculo con la naturaleza se refuerza a través de los verdes más profundos, como oliva, jade ahumado o pistacho oscuro. Estos tonos aportan carácter y combinan con fibras naturales y cerámicas. Marrones con base rojiza: Los tonos tierra no pierden el protagonismo, pero esta vez llegan con variantes que recuerdan al cacao, la arcilla o la madera tostada. Su función es generar como un abrigo visual y quedan muy bien en espacios sociales.

Los tonos tierra no pierden el protagonismo, pero esta vez llegan con variantes que recuerdan al cacao, la arcilla o la madera tostada. Su función es generar como un abrigo visual y quedan muy bien en espacios sociales. Amarillos suaves de inspiración natural: Para el 2026 se imponen versiones que remiten al lino, la manteca o el pergamino. Estos tonos van a ser muy elegidos porque iluminan sin saturar y suman calidez en cocinas y comedores.

Para el 2026 se imponen versiones que remiten al lino, la manteca o el pergamino. Estos tonos van a ser muy elegidos porque iluminan sin saturar y suman calidez en cocinas y comedores. Malvas y violetas apagados: El violeta deja de ser algo extremo y se presenta en los ambientes de hogares más elegantes, con variantes como ciruela suave o berenjena clara. Es una alternativa interesante para quienes buscan algo distinto al azul.

El violeta deja de ser algo extremo y se presenta en los ambientes de hogares más elegantes, con variantes como ciruela suave o berenjena clara. Es una alternativa interesante para quienes buscan algo distinto al azul. Rojos terrosos equilibrados: Ladrillo, borgoña y carmín con base natural vuelven a ser tonos bastante elegidos. Estos funcionan muy bien cuando querés que solo una pared sea protagonista o también combinados con tonos neutros cálidos.

Ladrillo, borgoña y carmín con base natural vuelven a ser tonos bastante elegidos. Estos funcionan muy bien cuando querés que solo una pared sea protagonista o también combinados con tonos neutros cálidos. Neutros con subtonos rosados: Colores como beige, arena y gris cálido incorporan matices durazno o arcilla. Este recurso reemplaza al gris tradicional y crea ambientes más acogedores.

