Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este lunes 15 de diciembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.632,45 para la compra y a $1.732,20 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.766,75 para la compra y a $1.797,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.251,69 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5.

El dólar blue subió a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.500 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,3%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.492,01 y la brecha con el dólar oficial es de 3,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.525,75, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.784,59, según Binance.