La playa perfecta de Buenos Aires para visitar este verano y refrescarse sin estar rodeado de gente

Este rincón ribereño se consolida como una opción de turismo ideal para disfrutar del verano en Buenos Aires.

Un paisaje sereno a orillas del Paraná invita a frenar el ritmo y disfrutar del verano lejos del ruido habitual.

Cuando el calor aprieta, el turismo encuentra nuevas alternativas lejos de los destinos masivos. En el norte de Buenos Aires , existe una playa poco conocida que combina agua, sombra y tranquilidad , ideal para quienes buscan refrescarse sin resignar descanso ni privacidad durante el verano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A diferencia de otros puntos costeros más concurridos, este lugar ofrece un ritmo calmo y un entorno natural que invita a bajar un cambio. Su cercanía con la ciudad lo convierte en una escapada perfecta para pasar el día o incluso un fin de semana completo sin largas horas de viaje.

Lima es una localidad bonaerense ubicada a orillas del río Paraná, dentro del partido de Zárate . Se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , lo que la posiciona como una opción accesible para una salida rápida durante la temporada de verano.

El pueblo conserva un perfil tranquilo y poco explotado turísticamente, con espacios verdes amplios y sectores costeros que permiten disfrutar del río sin multitudes. Esa combinación de cercanía y calma es uno de sus mayores atractivos.

Las playas de Lima se extienden sobre la costa del Paraná y se caracterizan por sus aguas serenas y sus sectores arbolados, ideales para pasar largas horas al aire libre. Es un punto elegido por familias y parejas que buscan relajarse sin el ruido típico de los balnearios más famosos.

La pesca es una de las actividades más populares del lugar. Tanto aficionados como pescadores experimentados encuentran en el río un escenario propicio para pasar el día, con clubes y espacios preparados para la actividad.

Además, la zona cuenta con áreas de camping equipadas con parrillas y mesas, lo que permite organizar almuerzos al aire libre o pasar la noche cerca del agua. Estos espacios suman comodidad sin alterar el entorno natural.

El centro del pueblo también ofrece paseos tranquilos, una plaza cuidada y edificios históricos que reflejan la identidad local. Caminar sin apuro y disfrutar del paisaje forma parte esencial de la experiencia.

Cómo ir hasta Lima

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en auto tomando la Panamericana y luego el ramal Escobar hasta empalmar con los accesos a Zárate. El trayecto es directo y se completa en aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito.

Para quienes prefieren el transporte público, existen servicios de tren hasta Zárate y, desde allí, combinaciones en colectivo que conectan con Lima. El viaje resulta sencillo y convierte al trayecto en parte del paseo.