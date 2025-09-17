SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de septiembre 2025 - 00:00

Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este miércoles 17 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta marcó los $2.258,46.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.662,75 para la compra y a $1.753,08 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.747,75 para la compra y a $1.779,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.258,46.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.469 y quedó a 0,3% del techo de la banda.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar blue cotizó a $1.465 para la venta y la brecha con el oficial mayorista siguió en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar MEP operó a $1.469,91 y la brecha contra el mayorista es de 0,1%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.482,49, por lo cual la brecha es de 0,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,70, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.647, según Binance.

