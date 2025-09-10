Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este miércoles 10 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.611,44 para la compra y a $1.701,93 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.663,75 para la compra y a $1.694,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.215,26 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $7 hasta los a $1.423,50 .

El dólar blue cotizó a $1.395 para la venta y la brecha con el oficial mayorista volvió a quedar en terreno negativo.

Valor del MEP hoy, miércoles 10 de septiembre

El dólar MEP cayó a $1.428,49 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 10 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) perdió terreno y cerró a $1.436,89, por lo cual la brecha es de 0,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.429,48, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.764, según Binance.