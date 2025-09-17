Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar blue anotó su cuarta suba consecutiva y la brecha con el oficial se redujo a casi cero

El dólar oficial operó a $1.430,39 para la compra y a $1.482,02 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vendió a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta.

El dólar blue cotizó a $1.465 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, se vendió a $1.469 y quedó a 0,3% del techo de la banda.

El dólar blue cotizó a $1.465 para la venta y la brecha con el oficial mayorista siguió en terreno negativo.

El dólar MEP opera a $1.474,27 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.482,01, por lo cual la brecha es de 0,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,70, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.647, según Binance.