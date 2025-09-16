Industria: el uso de capacidad instalada cayó en julio y quedó debajo del 60% por octavo mes al hilo

La utilización de capacidad instalada fue inferior a la de un año atrás, algo que no ocurría desde noviembre de 2024. Sucedió en medio de una caída en la producción industrial.

La industria utilizó apenas el 58,2% de su capacidad instalada en julio , en el marco de una nueva caída mensual en la producción . Por octavo mes consecutivo la cifra se ubicó por debajo del 60%.

Así lo dio a conocer el INDEC este martes. La semana pasada el instituto oficial de estadísticas públicas había informado que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 2,3% respecto del mes previo y 1,1% en términos interanuales.

En ese marco, el uso de capacidad instalada también fue inferior al de hace un año atrás. Se trató del primer retroceso anual desde noviembre de 2024 , cuando la base de comparación correspondía al último mes de gobierno del Frente de Todos.

Vale recordar que julio fue el mes en el cual se desató una fuerte volatilidad financiera, que terminó llevando al Gobierno a convalidar tasas de interés extremadamente altas para contener (sin tanto éxito) la escalada en el precio del dólar. Esto tiene su correlato en un repliegue del crédito (probablemente se refleje más en los datos de agosto), que era uno de los pilares de la recuperación económica.

Las principales incidencias negativas se observaron en la elaboración de sustancias y productos químicos y en la industria automotriz. En el primer caso, la cifra descendió del 65,7% al 59,9% en el último año, principalmente por los menores niveles de elaboración de detergentes y jabones y de productos químicos básicos.

En cuanto a la industria automotriz, la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales se reflejó en un declive de más de ocho puntos porcentuales (p.p), desde el 52,2% al 44,1%. También resaltó la baja en la industria textil, desde el 49% al 44%. Ambos rubros están amenazados de manera significativa por el boom de importaciones.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general, además del de sustancias y químicos, fueron refinación del petróleo (81,7%), productos alimenticios y bebidas (65,2%), industrias metálicas básicas (63,9%) y papel y cartón (60,6%).

En el otro extremo, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general, además de automotriz y textil, fueron productos minerales no metálicos (57,1%), edición e impresión (52,5%), metalmecánica excepto automotores (48,7%), productos del tabaco (46,5%) y productos de caucho y plástico (43,2%).

La heterogeneidad sectorial refleja como las actividades más pujantes son aquellas con salida exportadora, mientras que entre las más golpeadas predominan aquellas más dependientes del mercado interno.