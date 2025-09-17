El dólar blue cerró a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo en terreno negativo.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 17 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: cayeron los dólares financieros, mientras se recuperaron ADRs y bonos tras la presentación del Presupuesto
El dólar blue anotó su cuarta suba consecutiva y la brecha con el oficial se redujo a casi cero
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.469 y quedó a 0,3% del techo de la banda.
Valor del MEP hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.474,27 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.482,01, por lo cual la brecha es de 0,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,70, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.647, según Binance.
