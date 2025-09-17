Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 17 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue anotó su cuarta suba consecutiva y la brecha con el oficial se redujo a casi cero. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.445 para la compra y a $1.465 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se mantuvo en terreno negativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.469 y quedó a 0,3% del techo de la banda.

Valor del MEP hoy, miércoles 17 de septiembre El dólar MEP opera a $1.474,27 y la brecha contra el mayorista es de 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 17 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.482,01, por lo cual la brecha es de 0,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,70, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.647, según Binance.