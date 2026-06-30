Fuerte rally alcista del dólar: diversos indicadores encendieron las alarmas en junio

El dólar subió con fuerza este último mes, por la menor liquidación del agro y la demanda del aguinaldo, lo que obligó al BCRA a comprar menos divisas e intervenir fuerte en futuros y bonos.

El dólar subió con fuerza en junio debido a una combinación de factores que incluyeron una menor oferta de divisas por la finalización de la cosecha gruesa y una mayor demanda estacional por el cobro del medio aguinaldo. En ese marco, se evidenció una menor compra del Banco Central (BCRA) en el mercado oficial y una fuerte intervención en el mercado de dólar futuro y de bonos dólar linked.

Esta situación se evidenció en un deterioro de algunos indicadores. El primero de ellos fue el Índice de Estabilidad Financiera (ISEF), que elabora la consultora Analytica, con una caída del 3,3% en la última semana que lo llevó a mínimos desde el inicio del programa de compra de reservas.

"Esta merma se explica íntegramente por la desaceleración en la acumulación de divisas del BCRA . Si bien el total adquirido mejoró marginalmente respecto de la semana anterior —u$s240 millones frente a los u$s233 millones previos—, la proximidad del vencimiento de bonos privados por u$s4.300 millones el 9 de julio y de dos pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s800 millones en agosto y en septiembre, volvió más exigente el componente del ISEF referido a la compra de reservas" , destacaron.

El segundo dato relevante fue que el interés abierto en el mercado de futuros acumuló una suba de u$s1.133 millones en junio. "El aumento durante junio (de los cuales u$s692 millones se concentraron en las últimas seis ruedas, coincidiendo con la mayor presión cambiaria), junto con la elevada operatoria en instrumentos dólar linked, refuerza la hipótesis de una mayor oferta oficial de cobertura ", revelaron desde PPI .

El tercer indicador fue la participación de la autoridad monetaria en la curva de los bonos dólar linked. "A lo largo de prácticamente todo junio, el Banco Central mantuvo una participación particularmente activa sobre la curva de instrumentos indexados al tipo de cambio oficial. La intensidad de esas operaciones alcanzó niveles inéditos precisamente en la semana en que el TZV26 fijaba su tipo de cambio final y amortizaba más de u$s2.000 millones", destacaron desde Criteria .

"Las elevadas negociaciones observadas en BYMA, junto con el comportamiento del mercado de futuros, sugieren que la autoridad monetaria intervino agresivamente para moderar las presiones alcistas sobre el tipo de cambio sin recurrir a ventas directas de reservas internacionales", agregaron desde el mismo informe. Por su parte, Max Capital agregó que, el martes, el volumen negociado en el instrumento dólar linked más corto se mantuvo "elevado" por la presunta intervención oficial, en u$s404 millones.

Para Balanz, la utilización de futuros responde a una estrategia para "evitar la presión adicional en las tasas que genera la intervención en dólar linked, que retira pesos en un contexto de aumento estacional de la demanda de dinero y menor inyección de pesos por las compras de reservas". "Estas acciones del BCRA indicarían que el Gobierno está dispuesto a ser algo más flexible con la dinámica del tipo de cambio a la vez que intenta limitar su volatilidad y la de las tasas de interés", agregaron.

Tasas de interés: que rol jugará ante una suba del tipo de cambio

Por último, es importante mencionar qué sucede, en este contexto, con la liquidez y las tasas. Cabe resaltar que, en la última licitación, el Tesoro alcanzó un rollover de 81,26%, y esta semana liberará $3 billones al mercado.

"En un contexto de vencimientos altos, menor liquidez por la reducción del ritmo de compras de reservas y aumento estacional de la demanda de dinero, el Tesoro optó por reducir la presión en las tasas a un día que el viernes se elevaron a 25% TNA. Las ofertas recibidas fueron de $14,9 billones por lo que, de mínima, debía liberar $1,3 billones", repasaron desde Balanz.

Mientras tanto, las tasas overnight empezaron a bajar desde máximos de los últimos cuatro meses y todas las curvas soberanas en pesos comprimieron. Esto también sucedió "en una jornada en la que estimamos que el Central tomó $1,7 billones a 20% en la rueda Repo", según la sociedad de bolsa.