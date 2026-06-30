Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 30 de junio

Embed El dólar oficial retomó la senda alcista y acumula en junio la mayor suba mensual en casi un año. Los bonos en dólares subieron este lunes 29 de junio y el riesgo país cayó a 431 puntos básicos. El S&P Merval también avanzó.

El Ministerio de Economía consiguió otros u$s100 millones en la segunda ronda de la licitación del Bonar 2028 (AO28) de este lunes 29 de junio. De este modo, completó el cupo autorizado de u$2.000 millones para este instrumento.

La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por un valor efectivo de u$s668 millones. La tasa nominal anual pactada fue del 7,56%, mientras que la tasa efectiva resultó en un 7,83%.

Este martes 30 se conocerán los indicadores del sector Energético del primer trimestre de 2026. El INDEC también difundirá la Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades de mayo.