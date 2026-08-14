Sacar el registro en la Provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta en agosto y qué hay que presentar

Obtener la licencia en territorio bonaerense tiene un costo provincial fijo, aunque el importe final depende de la tasa que cobra cada municipio.

El trámite se realiza en el Centro Emisor de Licencias correspondiente al domicilio que figura en el DNI vigente del solicitante.

Sacar la Licencia Nacional de Conducir en la Provincia de Buenos Aires requiere cumplir una serie de pasos y afrontar distintos costos. A diferencia de lo que pasa con otros trámites nacionales, el valor final no es igual en todos los distritos bonaerenses: la emisión está delegada en los municipios y cada uno establece su propia tasa.

Para agosto, la Provincia fijó en $3.520 el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) y en $2.227,50 el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT) para los trámites de licencia original, renovación o reemplazo. En conjunto, ambos conceptos representan $5.747,50 , a los que se debe agregar la tasa municipal correspondiente.

El importe final, entonces, depende del municipio donde se realice la gestión. La persona debe concurrir al Centro Emisor de Licencias (CEL) correspondiente al domicilio declarado en su DNI vigente. Ahí se realizan los exámenes y se completa el proceso de obtención del registro.

El esquema de costos tiene tres componentes. El primero es el CENAT , que corresponde al certificado nacional de antecedentes de tránsito. Para una licencia original, renovación o reemplazo, su valor es de $3.520 . El segundo es el CEPAT , el certificado provincial de antecedentes de tránsito, cuyo valor vigente es de $2.227,50 . El tercer componente es la tasa municipal , que no tiene un importe único para toda la Provincia de Buenos Aires. Cada municipio establece el monto que corresponde según el tipo de trámite y las características de la licencia. Por lo tanto, para una licencia original, renovación o reemplazo, el costo provincial obligatorio es:

La Provincia aclara que el pago de estos conceptos se efectúa antes de completar el trámite y no significa que la licencia ya esté aprobada . El abono habilita al solicitante a acceder al proceso de evaluación y obtención del documento. En el caso de los duplicados, triplicados y siguientes , el CENAT pasa a costar $5.940, mientras que el CEPAT mantiene el valor de $2.227,50. En ese caso, el costo provincial asciende a $8.167,50 , nuevamente sin incluir la tasa municipal.

Cómo tramitar el registro en la Provincia de Buenos Aires

El trámite se realiza en el municipio correspondiente al domicilio que figura en el DNI. La Provincia delega en los gobiernos locales el otorgamiento de las licencias, por lo que el solicitante debe dirigirse al Centro Emisor de Licencias de su jurisdicción.

Antes de presentarse, hay que reunir la documentación requerida y pagar los certificados correspondientes. Para todos los trámites se solicita el DNI vigente y una fotocopia de ambos lados, además de los comprobantes de pago del CENAT y el CEPAT.

También se exige tener regularizada la situación respecto de las infracciones de tránsito municipales. En esos casos se solicita el certificado de libre deuda municipal. Para una renovación, además, hay que presentar la licencia anterior. Si fue extraviada o robada, se debe realizar la denuncia correspondiente. Cuando la licencia proviene de otra provincia o no tiene formato nacional, puede ser necesario presentar un Certificado de Legalidad.

Qué exámenes hay que aprobar para sacar el registro por primera vez

Quienes obtienen la licencia por primera vez deben atravesar una instancia de evaluación más amplia que una renovación común. El proceso empieza con el examen psicofísico, destinado a determinar si la persona reúne las condiciones físicas y mentales necesarias para manejar. Se evalúan, entre otros puntos, la visión, la audición y el estado clínico y psicológico del aspirante.

Después se debe hacer el curso obligatorio de Educación Vial. La Provincia establece una carga horaria mínima presencial de cinco horas para quienes obtienen la licencia por primera vez. También existe la posibilidad de hacer el curso mediante la plataforma de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Una vez completada esa instancia, el aspirante debe aprobar el examen teórico. La evaluación contiene 40 preguntas relacionadas con las normas de tránsito, conducción, señalización y seguridad vial. Para aprobar se necesita alcanzar al menos el 75% de respuestas correctas, además de superar las preguntas consideradas eliminatorias. El aspirante cuenta con tres oportunidades por año para aprobar el examen y debe dejar pasar al menos 30 días corridos entre una evaluación y otra.

Finalmente llega el examen práctico de idoneidad conductiva. Ahí se evalúa la capacidad para manejar el vehículo correspondiente a la categoría solicitada. Entre las maniobras consideradas se encuentran el arranque, la coordinación de aceleración, embrague y freno, el desplazamiento en línea recta, el uso de luces, la circulación en zigzag, la marcha atrás y el estacionamiento.