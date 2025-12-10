SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de diciembre 2025 - 17:02

El dólar blue subió por tercera rueda al hilo y alcanzó su mayor valor en tres semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se ubicó en $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha queda en 0,2%.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 10 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró $1.437,5.

Valor del CCL hoy, miércoles 10 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.499,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 10 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.471,85 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.492,20, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.164,91, según Binance.

