Wall Street tambalea por los nervios antes de la decisión de la Fed y del balance de una empresa clave de IA + Seguir en









El mercado da por descontado un nuevo recorte por parte del banco central. Sin embargo, las ganancias en el sector tecnológico suman incertidumbre.

Luego del cierre de la jornada se conocerán las ganancias trimestrales de Oracle y Broadcom. NYSE

Las acciones en los mercados mundiales caen este miércoles a medida que se acerca la hora de la verdad en la Reserva Federal (Fed): esta jornada por la tarde se conocerá la decisión de una "mesa chica" dividida. A eso se le suman los resultados trimestrales de Oracle, que podrían poner a prueba las altísimas valoraciones en el sector de la IA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,04% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,03% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son GE Vernova LLC (+10,12%), ResMed Inc (+4,6%) y Pentair PLC (+3,07%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Emerson (-2,06%) y Cooper (-1,69%).

Luego del cierre de la jornada se conocerán las ganancias trimestrales de Oracle y Broadcom, ahora vistos como referentes de la IA.

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 19,5%, el S&P 500 acompaña con +13,28% y el Dow Jones le sigue con +10,95%.

En el resto del mundo, la situación es bajista. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,19%. A nivel local, el DAX alemán cae 0,54% y el CAC francés cae 0,24%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,46%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,42%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,23%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,21% y Nikkei 225 japonés cerró 0,10% a la baja.

Temas Wall Street