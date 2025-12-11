SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de diciembre 2025 - 08:00

El monto exacto que pagará ANSES por la Asignación por Hijo con Discapacidad

La actualización modifica los importes que reciben las familias y define el esquema de pagos que rige para diciembre, con cifras que responden al cálculo oficial basado en la evolución de los precios relevados en octubre

Anses pagará las AUH teniendo en cuenta el aumento del 2,34%

La AUH mantiene el ajuste mensual y sostiene su alcance sobre aquellos hogares que cumplen requisitos sociales establecidos por ANSES. La prestación se encuentra alineada con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que determina actualizaciones mensuales en las prestaciones sociales.

El esquema mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, un requisito que acredita controles de educación y salud, lo que garantiza que cada beneficiario cumpla los pasos obligatorios para liberar el monto acumulado.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Hijo con Discapacidad de ANSES

La Asignación por Hijo con Discapacidad está disponible para madres, padres o tutores que conviven con menores que cuentan con la certificación correspondiente, siempre que cumplan los requisitos de ANSES relacionados con la situación socioeconómica del hogar:

  • Desocupados

  • Trabajadores no registrados o sin aportes

  • Empleados de casas particulares

  • Monotributistas sociales

Los requisitos para el adulto solicitante incluyen:

  • Ser argentinos
  • Residir en el país, o extranjero con residencia de al menos dos años

Monto de la Asignación por Hijo con Discapacidad de diciembre 2025

El valor de la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $398.853 en diciembre, tras el aumento del 2,34%. Mientras la AUH se fija en $122.492, la Asignación Familiar por Hijo en $61.252 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanza los $199.434, que responden al cálculo exacto de la actualización mensual.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses

Calendario de pagos de ANSES de diciembre 2025

Las jubilaciones y pensiones también reciben el aumento del 2,34%, lo que deja la mínima en $581.319,39 cuando se suman el bono de $70.000 y el aguinaldo, mientras que quienes no superan los $410.879,59 acceden a un refuerzo proporcional.

Con el mismo ajuste, las prestaciones previsionales quedan en $479.055,51 para la PUAM, $427.923,57 para las pensiones por invalidez y vejez y $581.319,39 para la Pensión Madre de 7 hijos, montos que ANSES incorpora al calendario habitual de pagos.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

