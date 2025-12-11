El Gobierno declaró la alerta sanitaria por sarna ovina en una provincia de la Patagonia

La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye acciones obligatorias de prevención, control y erradicación. El SENASA dispuso nuevos requisitos para el movimiento y faena de ovinos ante el aumento de focos en la región.

El Gobierno declaró una alerta sanitaria por sarna ovina en varios departamentos de la provincia de Chubut , tras el incremento de casos detectados en la región. La medida, publicada mediante la Resolución 939/2025 del Senasa , tendrá vigencia por un año e insta a organismos nacionales, provinciales, entes y profesionales a notificar ante cualquier sospecha o confirmación de la enfermedad.

Según el texto oficial, la alerta alcanza a los departamentos Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman , donde se deberán reforzar las tareas de vigilancia, prevención y control para evitar la propagación del ácaro Psoroptes ovis, agente causante de la sarna ovina.

El SENASA remarcó que la denuncia es obligatoria ante cualquier hallazgo compatible con la enfermedad. Además, ordenó que cada predio afectado realice un tratamiento antisárnico sobre la totalidad de la majada , a cargo de veterinarios acreditados o personal capacitado de la COPROSA de Chubut, bajo supervisión del organismo sanitario nacional.

La normativa también incorpora nuevas medidas para el movimiento de ovinos y sus productos desde las zonas en alerta hacia áreas libres. Para autorizar traslados de animales a faena, será obligatorio aplicar un baño por inmersión antisárnico , presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial junto al Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) y cumplir un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento receptor.

En el caso de los envíos a frigoríficos con tránsito federal, solo se requerirá la autorización oficial del Senasa , mientras que para los traslados hacia otros establecimientos faenadores se deberá presentar el certificado sanitario correspondiente, emitido por el Senasa o por la COPROSA local.

Las autoridades subrayaron que estas medidas buscan no solo contener la expansión en Chubut, sino también evitar el riesgo de dispersión hacia Santa Cruz, provincia declarada libre de la enfermedad en 2023. Una eventual propagación impactaría en la salud animal y en la continuidad de la actividad productiva y comercial de la región.

La sarna ovina permanece como una de las parásitosis de mayor impacto en la ganadería patagónica, transmitida principalmente por contacto directo entre animales y con mayor incidencia en otoño e invierno. Sus manifestaciones más frecuentes incluyen caída de lana, prurito intenso, costras y lesiones cutáneas. En casos avanzados pueden aparecer zonas sin lana, piel engrosada y alteraciones visibles en áreas como fosas nasales, región perianal y espacios interdigitales.

El Gobierno insistió en la necesidad de realizar revisaciones periódicas de las majadas. La observación debe comenzar a distancia y, ante comportamientos anormales, proceder a una inspección individual. En animales infestados puede detectarse el denominado “granito”, una vesícula generada por los ácaros que modifica el color de la piel hacia tonos verdosos o azulados.