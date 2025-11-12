Oro: más de u$s8.000 millones entraron a los fondos ETF en octubre Por Jorge Herrera







Los “Exchange Traded Fund” (ETF) globales de oro han experimentado entradas de capital durante cinco meses consecutivos lo que sumado a la suba del precio del oro llevó a que las inversiones alcanzaran un récord histórico.

Los ETF globales están a solo dos meses de registrar lo que parece ser su mejor año hasta la fecha. Depositphotos

El mes pasado el precio del oro alcanzó un récord histórico de más de 4.250 dólares la onza para luego caer a niveles de 4.100 dólares. Así y todo, los fondos ETF globales con respaldo físico de oro registraron entradas de capital durante cinco meses consecutivos, alcanzando los 8.200 millones de dólares en octubre, según datos de Bloomberg, ICE Benchmark Administration, WGC y de las propias compañías. Si bien las entradas de octubre disminuyeron en comparación con el mes anterior, se mantuvieron cómodamente por encima del promedio acumulado del año de 7.100 millones de dólares. De esta manera, los ETF globales están a solo dos meses de registrar lo que parece ser su mejor año hasta la fecha. Los expertos destacan que los ETF de oro globales se ven respaldados por una sustitución estratégica de los bonos como cobertura marginal frente a la renta variable, dada la correlación entre acciones y bonos, superior a la normal.

Desde una perspectiva regional, Norteamérica y Asia lideraron las entradas de capital globales durante el mes, mientras que Europa fue la única región con salidas. Cabe destacar que los EFT globales de oro cerraron octubre con un total de activos bajo gestión de 503.000 millones de dólares (lo que representa el 75% del PBI argentino), aumentó un 6% mensual, mientras que las tenencias crecieron un 1% mensual hasta las 3.893 toneladas.

Otro elemento distintivo de lo visto el mes pasado fue el fuerte incremento en los volúmenes de negociación en el mercado del oro que se dispararon hasta alcanzar un récord de 561.000 millones de dólares diarios, lo que es un 45% más que en setiembre. Para los operadores, los volúmenes se dispararon a medida que los inversores se volcaban en la compra de oro cuando los precios alcanzaron máximos históricos, antes de retroceder un 8% hacia finales de mes. Como resultado, todos los segmentos de negociación experimentaron una mayor actividad intermensual. Por ejemplo, el volumen negociado en bolsa aumentó un 59% mensual, las operaciones OTC aumentaron un 28% mensual y los volúmenes de negociación de ETF de oro se dispararon hasta un récord de 17.000 millones de dólares diarios (+100% mensual).

Con relación al impacto del cierre del gobierno de Estados Unidos, los operadores señalan que impidió la actualización de las posiciones largas netas, así el interés abierto en futuros cayó un 4% mensual, hasta los 235.000 millones de dólares a finales de mes, lo que sugiere una disminución de las posiciones largas (cabe destacar que el interés abierto alcanzó su nivel más alto desde 2013 durante la semana que finalizó el 17 de octubre).

¿Cómo fue el panorama a nivel regional de los ETF en octubre? Los fondos norteamericanos registraron entradas de capital por valor de 6.500 millones de dólares. Hasta el 20 de octubre, cuando el oro tocó un récord y luego cayó más de 5% al día siguiente, la región se encaminaba a otro mes récord, con entradas de capital por valor de 7.600 millones de dólares durante las tres primeras semanas. Los analistas creen que la corrección se debió a la toma de ganancias y a que los operadores que seguían la tendencia amplificaron el movimiento. ¿Qué pasó luego? A pesar de la caída de precios del 21 de octubre, los principales ETF de oro cotizados en EE.UU. no registraron salidas de capital, contrariamente a lo que muchos esperaban. De hecho, los fondos norteamericanos registraron entradas positivas de 334 millones de dólares (2,3 ton.) ese día. Sin embargo, a medida que el precio siguió bajando, las salidas de capital no tardaron en producirse. Al final de esa semana, la región había registrado salidas netas por valor de 117 millones de dólares y esta tendencia se mantuvo hasta fin de mes, con una salida adicional de 1.000 millones de dólares. Los expertos argumentan que el riesgo geopolítico, los menores rendimientos y la burbuja del mercado de valores pueden haber sido factores clave en la demanda de oro, ya que los inversores buscan diversificar sus carteras.

Los fondos europeos interrumpieron su racha de cinco meses de entradas de capital, registrando salidas por valor de 4.500 millones de dólares, la segunda mayor salida mensual de la historia de la región. Si bien Suiza registró otro mes sólido de entradas, no fue suficiente para compensar la significativa debilidad del Reino Unido (su mayor salida mensual de la historia) y Alemania (su segunda mayor salida mensual). Comentarios adicionales de fondos regionales sugieren que las salidas se debieron a una combinación de toma de ganancias y reequilibrio sistemático de cartera. Esto se ve respaldado por los datos de flujos, que se mantuvieron relativamente estables hasta la semana del 20 de octubre, cuando la región registró su mayor salida semanal de la historia: 3.600 millones de dólares.

Por su parte, los inversores asiáticos invirtieron 6.100 millones de dólares en oro, el segundo mejor resultado registrado en la historia, muy cerca del récord de 7.300 millones de dólares alcanzado en abril. China lideró las entradas de capital con 4.500 millones de dólares. Según los analistas, el repunte de las tensiones entre EE.UU. y China a principios de octubre, junto con la fortaleza del precio del oro, despertó un renovado interés por este metal entre los inversores locales. La desaceleración del crecimiento en el tercer trimestre también impulsó la demanda de activos refugio por parte de los inversores locales. Los fondos japoneses e indios han registrado flujos positivos consecutivos durante 13 y 5 meses, respectivamente.

Los fondos de otras regiones experimentaron entradas mínimas de 56 millones de dólares. Australia volvió a liderar las entradas (+203 millones de dólares), pero estas se vieron parcialmente compensadas por salidas de Sudáfrica (-118 millones de dólares).

