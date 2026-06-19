Goldman Sachs recortó su precio objetivo para el oro en u$s500: a qué se debe

La revisión de las perspectivas del oro por parte del banco se produce en un contexto marcado por una Reserva Federal más cautelosa.

La revisión del oro por parte de Goldman Sachs se produce en un contexto marcado por una Fed más cautelosa.

Goldman Sachs redujo en u$s500 por onza su pronóstico para el precio del oro hacia fines de este año , lo que refleja un cambio en las expectativas sobre la política monetaria de EEUU. El banco de inversión ahora estima que el metal precioso cerrará 2026 en torno a los u$s4.900 por onza, frente a una previsión anterior más optimista.

La revisión se produce en un contexto marcado por una Reserva Federal más cautelosa respecto de los recortes de tasas de interés.

Si bien el mercado esperaba una flexibilización monetaria más temprana, los economistas de Goldman Sachs ahora proyectan que las bajas de tasas recién llegarán en junio y diciembre de 2027, retrasando las previsiones anteriores.

Según los analistas Lina Thomas y Daan Struyven, la perspectiva para el oro sigue siendo favorable en términos estructurales , aunque reconocen que existen riesgos de corto plazo. “Seguimos siendo positivos con el oro a largo plazo, pero más cautelosos desde una perspectiva táctica”, señalaron.

El banco había sido una de las instituciones más alcistas respecto del metal durante los últimos años. De hecho, a fines de 2024 recomendó explícitamente a los inversores aumentar su exposición al oro, anticipando correctamente la fuerte escalada que llevó al activo a marcar máximos históricos.

oro lingotes La revisión del oro por parte de Goldman Sachs se produce en un contexto marcado por una Reserva Federal más cautelosa. Depositphotos

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar durante los últimos meses. El conflicto en Medio Oriente impulsó inicialmente los precios de la energía, generando preocupaciones inflacionarias y fortaleciendo la expectativa de una política monetaria más restrictiva. En ese marco, la Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios y varios funcionarios expresaron una postura más dura frente a la inflación.

Perspectivas débiles

Goldman también redujo sus estimaciones sobre los flujos de inversión hacia los fondos cotizados (ETF) respaldados por oro, uno de los motores que impulsaron la demanda del metal en los últimos años. Menores expectativas de recortes de tasas suelen reducir el atractivo de los activos que no generan rendimientos, como el oro.

Incluso existe un escenario alternativo más bajista. Si la inflación persiste y la Reserva Federal se ve obligada a subir nuevamente las tasas de interés, los analistas consideran que el oro podría finalizar el año cerca de los u$s4.400 por onza.

A pesar de ello, Goldman identifica factores de apoyo que podrían sostener los precios. Entre ellos se destacan las compras de bancos centrales, que seguirían mostrando una demanda sólida. La entidad prevé adquisiciones promedio de 50 toneladas mensuales durante este año y de 40 toneladas mensuales en 2027.

Actualmente, el oro cotiza alrededor de los u$s4.165 por onza y acumula tres semanas consecutivas de caídas, luego de haber alcanzado un récord cercano a los u$s5.600 por onza a comienzos de año.