Wall Street arranca la jornada en niveles récord, mientras el petróleo acumula subas semanales del 4%

Las bolsas más importantes de Asia cerraron la rueda predominantemente al alza, mientras que los índices europeos operan con subas. Mientras, los precios del petróleo subían el viernes, después de que EEUU amenazara con un bloqueo naval indefinido contra Irán.

¿Cuáles son las claves de la jornada en los mercados globales?

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes, luego de que el S&P 500 ayer anotara un nuevo techo histórico , gracias al buen desempeño de las tecnológicas después y datos de la inflación norteamericana que fueron más débiles de lo esperado .

Ante la escasa información nueva por parte de los funcionarios norteamericanos y la incertidumbre que se cierne sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal de EEUU , muchos inversionistas recurren cada vez más a las utilidades corporativas —impulsadas en parte por el gasto en infraestructura de inteligencia artificial— para validar sus hipótesis alcistas y contrarrestar los riesgos macroeconómicos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,07% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,19%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas del S&P 500 son Zebra (+4,7%), Hubbell (+4,2%) y Western Digital (3,3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Essex Property (-10,2%), Teledyne (-5,6%) y Applied Materials (-5,15%).

Petróleo se fortalece por conflictos en Medio Oriente.

Bolsas globales, petróleo y dólar

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,24%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,75% y el CAC francés cae 0,02%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,17%. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,10%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,01%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,42% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,62%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,14% hasta u$s87,25 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanzaba un 0,57%, hasta los u$s81,73 el barril. A nivel semanal, el incremento del petróleo es superior al 4%, producto de la falta de avances en las negociaciones en Medio Oriente.

De hecho, EEUU advirtió que podría mantener un bloqueo naval contra Irán de forma indefinida e intensificar la presión económica sobre Teherán, dado que las negociaciones para un alto el fuego se han estancado.

"Estén atentos a este espacio para más anuncios la próxima semana, porque vamos a aplicar medidas como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico de un país", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — avanzan 0,30 puntos hasta los 4,65%, cerca de sus máximos de dos décadas. Mientras, el índice dólar — la comparación de la divisa norteamericana frente otras monedas de peso — retrocede 0,31%.