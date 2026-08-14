Cienciano goleó 6-1 a Botafogo y logró una victoria histórica en la Sudamericana

El equipo peruano aplastó al último campeón de la Copa Libertadores en la altura y consiguió la mayor victoria de un club peruano frente a uno brasileño en una competencia de Conmebol. Matías Succar marcó tres goles.

Cienciano dio el gran golpe de los octavos de final de la Copa Sudamericana . El conjunto peruano derrotó 6-1 a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco , y quedó con una ventaja considerable de cara al partido de vuelta en Brasil.

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El resultado adquiere todavía más relevancia por el rival: Botafogo es el anteúltimo campeón de la Copa Libertadores y llegó al cruce como uno de los equipos brasileños de mayor peso en el torneo. Sin embargo, en los 3400 metros de altura de Cusco , el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo fue ampliamente superior.

La gran figura de la jornada fue Matías Succar , delantero cedido por Alianza Lima, que convirtió tres de los seis tantos del conjunto local. Los argentinos Neri Bandiera y Marcos Martinich también dejaron su marca en el histórico triunfo.

Cienciano comenzó a construir la goleada durante el primer tiempo. A los 18 minutos apareció Succar para abrir el marcador y, poco después, Bandiera amplió la diferencia. El propio Succar volvió a convertir a los 30 minutos y Martinich marcó el cuarto antes del descanso.

Botafogo intentó reaccionar en el complemento , con el ingreso de Kauan Toledo y Arthur Cabral, en reemplazo de Álvaro Montoro y Kadir Barría. La modificación permitió al equipo brasileño descontar rápidamente: Matheus Martins marcó a los 49 minutos y puso el 4-1. Pero la reacción duró poco.

Cienciano no levantó el pie del acelerador

Lejos de replegarse para conservar la diferencia, el equipo peruano continuó buscando el arco rival. Bandiera volvió a aparecer a los 62 minutos para establecer el 5-1 y Succar completó su triplete a los 78, con un cabezazo que selló el resultado.

El marcador final representó mucho más que una goleada. Se convirtió en la mayor victoria conseguida por un equipo peruano ante uno brasileño en una competencia organizada por Conmebol.

El marcador final representó mucho más que una goleada. Se convirtió en la mayor victoria conseguida por un equipo peruano ante uno brasileño en una competencia organizada por Conmebol.

El resultado dejó atrás otros triunfos contundentes registrados en el fútbol sudamericano, como el 5-0 de The Strongest sobre Athletico Paranaense en la Libertadores 2022, el mismo marcador de Independiente del Valle ante Flamengo en 2020 y la goleada de América de Cali sobre Athletico Paranaense en 2002.

Además, Cienciano volvió a mostrar su capacidad para imponerse con amplitud en su estadio. En una de sus presentaciones recientes había derrotado 4-0 a Lanús, luego de terminar el primer tiempo con tres goles de ventaja.

Las estadísticas también reflejaron la superioridad del conjunto cusqueño. Cienciano remató 29 veces contra apenas cuatro de Botafogo, mientras que tuvo una posesión del 53% y completó 304 pases frente a los 296 del conjunto brasileño.

Un antecedente que ilusiona

El presente internacional de Cienciano resulta especialmente llamativo porque la continuidad de Horacio Melgarejo estuvo en duda hace pocas semanas. La derrota 2-0 ante Lanús, en Argentina, por el repechaje de la Sudamericana había generado especulaciones sobre un posible cambio de entrenador.

Sin embargo, el equipo consiguió revertir aquella serie y luego volvió a hacerse fuerte en Cusco. La altura fue uno de los factores mencionados por los rivales. Después de aquel partido, Eduardo Salvio, delantero de Lanús, había reconocido las dificultades que implica jugar en esas condiciones.

Ahora, Cienciano mira con optimismo los cuartos de final. Si logra sostener la ventaja ante Botafogo, se enfrentará al ganador de la serie entre Tigres y Montevideo City Torque.

El equipo peruano, campeón de la Copa Sudamericana 2003, vuelve así a posicionarse como uno de los protagonistas del torneo continental.

Y después de semejante goleada, Melgarejo hasta se permitió una broma en conferencia de prensa. Antes de comenzar a responder preguntas, el entrenador pidió: “Por favor, pregúntenme lo que quieran, menos por qué no hicimos más goles”.