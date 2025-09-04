SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de septiembre 2025 - 00:00

Gurúes de la city reajustan sus pronósticos sobre el dólar y la inflación en la previa a las elecciones

El REM de julio, publicado por el BCRA, el previo al que saldrá el jueves, anticipaba que el IPC se mantendría por debajo del 2% mensual en los últimos cuatro meses del año.

Gurúes suben las estimaciones de inflación, pero prevén que se mantenga debajo del 2% en 2025.

Según la última medición, que fue en julio, preveían que en agosto la inflación se iba a posicionar en 1,7% (+0,1 p.p. que la medición previa).

Informate más

También se proyectó que en lo que queda de 2025, el IPC promedio de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se ubiquen debajo del 2% y la variación cierre 2025 entorno al 27,3% interanual, casi unos 5 p.p. más que el Proyecto de Presupuesto 2026 que prevé que el IPC anual cierre con un 22,7%.

image

En tanto, quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para agosto de 34,85% TNA, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,9%. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 29,5% nominal anual (TEM de 2,5%).

Dólar para 2025 (promedio mensual)

  • Septiembre: $1.340 (+$90,90)
  • Octubre: $1.361 (+$89,40)
  • Noviembre: $1.393 (+$96,70)
  • Diciembre: $1.405 (+$81)
  • Próximos 12 meses: $1.522 (+$102,20)

