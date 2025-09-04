Gurúes de la city reajustan sus pronósticos sobre el dólar y la inflación en la previa a las elecciones







El REM de julio, publicado por el BCRA, el previo al que saldrá el jueves, anticipaba que el IPC se mantendría por debajo del 2% mensual en los últimos cuatro meses del año.

Gurúes suben las estimaciones de inflación, pero prevén que se mantenga debajo del 2% en 2025.

Los gurúes de la city dieron sus últimas proyecciones sobre el dólar oficial, la inflación y la tasa de interés y verán la luz el jueves en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio que publica el Banco Central (BCRA).

Según la última medición, que fue en julio, preveían que en agosto la inflación se iba a posicionar en 1,7% (+0,1 p.p. que la medición previa).

También se proyectó que en lo que queda de 2025, el IPC promedio de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se ubiquen debajo del 2% y la variación cierre 2025 entorno al 27,3% interanual, casi unos 5 p.p. más que el Proyecto de Presupuesto 2026 que prevé que el IPC anual cierre con un 22,7%.

En tanto, quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para agosto de 34,85% TNA, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,9%. Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 29,5% nominal anual (TEM de 2,5%).

Dólar para 2025 (promedio mensual) Septiembre: $1.340 (+$90,90)

Octubre: $1.361 (+$89,40)

Noviembre: $1.393 (+$96,70)

Diciembre: $1.405 (+$81)

Próximos 12 meses: $1.522 (+$102,20)

