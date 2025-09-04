SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de septiembre 2025 - 00:00

Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este jueves 4 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta marca los $2.084,45.

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.538,94 para la compra y a $1.623,49 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.641,75 para la compra y a $1.672,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.084,45.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 4 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización subió 50 centavos a $1.361,50.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 4 de septiembre

El dólar blue operó a $1.350 y la brecha con el oficial mayorista se mantuvo en terreno negativo (-0,8%).

Valor del MEP hoy, jueves 4 de septiembre

El dólar MEP cotizó a $1.370,14 y la brecha contra el mayorista es de 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 4 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.371,58, por lo cual la brecha es de 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.372,28, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.104, según Binance.

