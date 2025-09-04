El dólar oficial operó a $1.334,78 para la compra y a $1.377,09 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 4 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Gurúes de la city reajustan sus pronósticos sobre el dólar y la inflación en la previa a las elecciones
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 4 de septiembre
El dólar blue se vendió a $1.350, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 4 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización subió 50 centavos a $1.361,50.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 4 de septiembre
El dólar blue operó a $1.350 y la brecha con el oficial mayorista se mantuvo en terreno negativo (-0,8%).
Valor del MEP hoy, jueves 4 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.373,54 y la brecha contra el mayorista es de 0,9%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 4 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.379,12, por lo cual la brecha es de 0,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.361,99, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.310, según Binance.
