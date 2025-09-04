Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 4 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos oficial de septiembre 2025. En este, los beneficiarios de todas sus prestaciones podrán observar cuándo cobrarán los haberes del mes siguiente, según el último número de sus respectivos DNI.
Por otro lado, el Gobierno Nacional confirmó que los montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo recibirán un aumento del 1,9% este mes. Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en julio, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025
Estas serán las fechas de cobro confirmadas por ANSES para todas sus prestaciones en septiembre:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Mes a cobrar: agosto
- Todos los documentos Primera Quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre
- Todos los documentos Segunda Quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre
Mes a cobrar: septiembre
- Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Mes a cobrar: agosto
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre
Mes a cobrar: septiembre
- Todas las terminaciones de DNI: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
